Новое кафе в Русском музее, лекторий на крыше Новой сцены Александринки и подземный этаж в Музтеатре Шаляпина: урбанистический дайджест Петербурга

Шеф-повар Роман Киселев будет кормить в корпусе Бенуа блюдами-оммажами Репину и Айвазовскому, а под Петербургом после 200 лет запустения отреставрируют Большой амбар Ивангородской крепости: рассказываем о главных новостях урбанистики. А еще делимся свежим эксклюзивом о том, когда завершится обновление Музыкального театра Шаляпина!
Команда Aster и René открывает в Русском музее кафе — в начале лета пространство запустят в Колонном зале корпуса Бенуа. За дизайн отвечает бюро Aurore (Aster, René, КМ20), а за кухню — самый модный шеф Петербурга Роман Киселев (René, Casper, Nothing Fancy).
В меню — блюда, вдохновленные творчеством Репина, Шишкина и Айвазовского, а на витрине — выпечка и десерты от Aster и René. А еще здесь впервые за 25 лет выставят произведения скульптора Сергея Коненкова из собрания Русского музея. Их дополнит серия иллюстраций художника Семена Галинова.
Дом творчества писателей и шесть дач в Комарове могут обновить по примеру подмосковного Переделкина. По данным СМИ, проект стоимостью в несколько миллиардов рублей планируют представить в ближайшее время. Он предполагает не только ремонт зданий, но и создание современной инфраструктуры — с коворкингом, событийной площадкой, кафе и музеем. Возможным инвестором называют структуры миллиардера Романа Абрамовича. О том, как может выглядеть трансформация исторического поселка и что об этом думают писатели, издатели, инвесторы и другие эксперты, читайте по этой ссылке.
Реконструкция Музыкального театра Шаляпина в Александровском парке завершится к концу 2028 года, сообщила в интервью Собака.ru его директор Юлия Стрижак. При этом открытие обновленной площадки, по ее словам, состоится во второй половине 2029-го: после закупки мебели и других работ внутри здания. Подробнее о том, как преобразится историческая сцена, можно узнать по этой ссылке. А еще читайте, как петербургские инженеры решили в театре проблему нехватки места, построив новый (подземный!) этаж, и что именно в нем появится после завершения реконструкции.
В Москве завершилась реконструкция Ленинградского вокзала, с которого отправляются поезда в Петербург. В ходе работ расчистили и перепрофилировали залы ожидания, увеличили количество туалетов (теперь они есть на каждом этаже — даже для собак) и оборудовали их душевыми и постирочными. Также рабочие обновили фасад и благоустроили территорию, в том числе установили дебаркадер.
Появился и прямой выход в метро — теперь на станцию «Комсомольская» можно попасть, не заходя в здание вокзала. Еще одно важное изменение для пассажиров: изменилась нумерация путей. Новая система идет слева направо — от пути № 1 до пути № 12. С первого по пятый пути принимают поезда дальнего следования, с шестого по двенадцатый — пригородные.
После 200 лет запустения отреставрируют Большой амбар Ивангородской крепости. Внутри здания XIX века проведут отопление, электричество, вентиляцию и обустроят санузлы. Специалисты воссоздадут высокую крышу и восстановят пристройку прошлых столетий, а также установят самонесущую конструкцию, которая поможет сохранить подлинную кладку существующих стен и внутренних столбов.
После обновления на территории бывшего склада появится современный музей. В нем будут проводить выставки, создадут помещения для работы с фондами и экспозиционные залы. Проект также включает создание библиотеки с зоной для научной работы, студийных помещений и лекционного зала. О сроках начала и завершения работ, а также их стоимости пока не сообщается.
Общественное пространство откроют на крыше Новой сцены Александринского театра. Дизайнерские решения для него создадут студенты петербургских вузов — участники творческой лаборатории «Друзья Петербурга» под руководством архитектурного бюро «Студия 44». Лучший проект определят с помощью конкурса.
Главной декорацией общественного пространства станет вид на Фонтанку, а сама крыша превратится в камерные лекторий и сцену, где будут проводить лекции, концерты и творческие встречи. Работа над созданием площадки продлится до конца июня этого года. Организатором проекта выступает Фонд поддержки культурных инициатив «Газпрома».
Дачу Фаберже в Парголове выставили на торги почти за 47 млн рублей. Объект культурного наследия продают вместе с несколькими зданиями общей площадью около 3 тысяч квадратных метров, а также сдают в аренду участок площадью почти восемь гектаров.
Будущему владельцу комплекса на Песочном шоссе, 14 разрешат использовать территорию в коммерческих целях. При этом он будет обязан привести ее в порядок. На выполнение всех условий дается семь лет, завершить работы по сохранению необходимо к февралю 2029 года. Подробнее о даче Фаберже в Парголове читайте в большом материале Собака.ru.
Почти 16 млрд рублей потратили на реставрацию исторических зданий Петербурга в 2025 году. В прошлом сезоне специалисты восстановили фасады Владимирского собора в Кронштадте и Казанской церкви в Зеленогорске. Также завершилась первая очередь реставрации дома Пашкова на Литейном проспекте. В парадном вестибюле здания восстановили знаменитые скульптуры зубров.
Город обновил 40 жилых домов-памятников. Работы на восьми из них завершили именно в 2025 году. Продолжается и реставрация исторических фасадов: сейчас работы идут на 40 жилых домах-памятниках, а также на 11 зданиях Невского проспекта. До 2030 года власти планируют привести в порядок фасады 255 исторических жилых домов в центре города.
