Новое кафе в Русском музее, лекторий на крыше Новой сцены Александринки и подземный этаж в Музтеатре Шаляпина: урбанистический дайджест Петербурга

Команда Aster и René открывает в Русском музее кафе — в начале лета пространство запустят в Колонном зале корпуса Бенуа. За дизайн отвечает бюро Aurore (Aster, René, КМ20), а за кухню — самый модный шеф Петербурга Роман Киселев (René, Casper, Nothing Fancy).

В меню — блюда, вдохновленные творчеством Репина, Шишкина и Айвазовского, а на витрине — выпечка и десерты от Aster и René. А еще здесь впервые за 25 лет выставят произведения скульптора Сергея Коненкова из собрания Русского музея. Их дополнит серия иллюстраций художника Семена Галинова.