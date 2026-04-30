Дачу Фаберже в Парголово выставили на торги почти за 47 млн рублей

Будущему владельцу комплекса на Песочном шоссе, 14 разрешат использовать территорию в коммерческих целях. При этом он будет обязан привести дачу в порядок — сейчас она находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса должен отреставрировать здание, сохранив исторический облик, и соблюдать требования по его содержанию. На выполнение всех условий дается семь лет, завершить работы по сохранению объекта культурного наследия нужно к февралю 2029 года.

Для восстановления дачи инвестору предлагают льготное финансирование: кредит под 9% годовых, а если проект будет связан с открытием гостиницы категории не ниже трех звезд — под 6%. Заявки на участие принимают до 15 июня, торги пройдут 19 июня. Начальная цена — 46,88 млн рублей.

О возможной покупке здания на условиях льготного финансирования ранее заявляла Яна Рудковская. Музыкальный продюсер рассматривала его под бутик-отель примерно на 25 номеров с частным музеем, кортами для тенниса и падела, а также дорожками для прогулок и бега. Собака.ru обратилась к представителю Яны Рудковской с вопросом о планах по приобретению дачи, но та ответила, что музыкальный продюсер их не комментирует.

Дача Фаберже — бывшая резиденция семьи известных ювелиров, которую называли «Малым Эрмитажем» из-за богатой коллекции искусства Агафона Фаберже. Дом, спроектированный Карлом Шмидтом, изначально напоминал английский коттедж, а после перестройки в 1908 году приобрел черты модерна. Внутри были зимние сады, мраморная лестница, камины и интерьеры в разных исторических стилях, дополненные коллекцией ковров, ваз, скульптур и гравюр.

