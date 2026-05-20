Комарово станет петербургским Переделкином. Для этого в Доме творчества писателей проведут реконструкцию

По данным издания, проект стоимостью в несколько миллиардов рублей представят в ближайшие дни на Международном книжном салоне, который откроется 21 мая на Дворцовой площади. Концепцию хотят построить вокруг истории самого Дома творчества. Здесь в разное время жили и работали Анна Ахматова, Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, Даниил Гранин, Ольга Берггольц, Виталий Бианки и Евгений Шварц.

Проект предполагает не только ремонт зданий, но и создание современной инфраструктуры. На территории хотят открыть коворкинг для писателей и гостей, пространства для мероприятий, кафе и музейную часть. Также планируется обновить инженерные сети, благоустроить территорию и построить несколько новых объектов — например, амфитеатр и беседки. Если финансирование будет стабильным, работы могут завершить примерно за два года.

Авторы проекта ориентируются на Переделкино под Москвой, где после реконструкции появился обновленный Дом творчества, музеи Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Булата Окуджавы, прогулочные маршруты, гостиница, рестораны и кафе. Все пространство оформлено в едином литературном стиле.

Сейчас комплекс в Комарово состоит из нескольких частей. Главный корпус площадью около 3 тысяч квадратных метров находится на Кавалерийской улице и расположен на участке в 1,63 гектара. Он принадлежит государству. Еще одна часть — шесть небольших писательских дач в Кудринском переулке площадью примерно по 50 квадратных метров каждая — находится в собственности города. С конца прошлого года всем комплексом управляет Союз писателей России, который возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский. Сейчас комнаты и дома в Комарово сдают как на длительный срок, так и посуточно.