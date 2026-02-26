Этим летом Невский завесят лесами — десяток зданий уйдет на реставрацию. Рассказываем их истории

Сразу несколько домов на главном проспекте города ждут перемены. В ближайшее время их затянут зеленой сеткой, чтобы в мельчайших деталях восстановить историческое убранство фасадов. Эта реставрация — часть масштабного преображения Невского, рассчитанного до 2030 года. Собака.ru изучила список зданий, которые начнут обновлять в этом году, и рассказывает о самых интересных и красивых среди них.
«Дом Союза городов»
Адрес: Невский проспект, 3
Общая сумма реставрации: 101 614 рублей
Название здания связано с одним из его владельцев времен революции — Главным комитетом Всероссийского союза городов, созданным в годы Первой мировой войны для помощи солдатам. В 1917 году здесь проходили собрания петроградских большевиков и представителей центрального руководства партии. По воспоминаниям современников, на одном из них мог выступать Владимир Ленин.
Сам дом в стиле раннего классицизма построили еще в конце XVIII века для коллежского асессора Ивана Шпаковского. В дальнейшем он неоднократно переходил из рук в руки — им владели купцы, гвардейские офицеры и другие представители элиты, перестраивая его в соответствии с собственными вкусами. Так на фасаде появился эркер-фонарик, а в парадной — «готическая» лестница. К одной из самых масштабных перестроек привлекали архитектора Алексея Горностаева, известного своими постройками в Петербурге и на Валааме.
С начала XX века здание занимали магазины, конторы и редакции журналов — например, «Вокруг света», «Крокодил» и «Нева». Последний продержался по этому адресу более полувека! Сегодня дом делят несколько арендаторов, а в одном из его флигелей находится антикварный магазин «Старая книга», популярный у библиофилов.
Дом Трейберга (Сиверса)
Адрес: Невский проспект, 11
Общая сумма реставрации: 166 009 рублей
Это здание возвели в начале XIX века с конкретной целью — зарабатывать на сдаче квартир. Почти полвека оно приносило доход своему первому владельцу Томасу Сиверсу. В том же столетии этот адрес получил известность у столичных модников: здесь работал обувной магазин «Александр», который пользовался популярностью не только в России, но и за рубежом.
К началу XX века здание перешло к купцу Александру Трейбергу и пережило масштабную перестройку под руководством Леонтия Бенуа. Верхние этажи украсили пилястрами и другими элементами декора, нижние раскрыли стеклянными витринами, а входные группы и простенки облицевали мрамором. В таком виде, за исключением некоторых утрат, дом сохранился до наших дней. Сегодня его фасад также пестрит десятками вывесок кофеен, гостиниц и бутиков.
Дом Котомина
Адрес: Невский проспект, 18
Общая сумма реставрации: 388 726 рублей
Первое, еще деревянное, здание появилось по этому адресу в петровскую эпоху и принадлежало сподвижнику императора Корнелию Крюйсу. Спустя полвека на том же месте построили каменный дом для портных дел мастера Иоганна Неймана (предположительно, по проекту именитого зодчего Михаила Земцова). Это был один из ярких примеров популярного в то время стиля барокко.
В начале XIX века престижную недвижимость приобрел богатый купец из бывших крепостных Кузьма Котомин. Будучи сказочно богатым, для перестройки здания он нанял самого Василия Стасова. Архитектор превратил дом в узнаваемый образец высокого классицизма: центральную часть фасада он украсил портиком из восьми полуколонн (не сохранился), а по бокам разместил четырехколонные лоджии.
В том же столетии купец Петр Елисеев (основатель знаменитой династии) открыл здесь свою первую лавку. По соседству с ней некогда работала знаменитая кондитерская Вольфа и Беранже — место встреч поэтов и писателей. По одной из версий, именно отсюда Александр Пушкин отправился на роковую дуэль с Дантесом. Сегодня в бывших помещениях исторической кондитерской открыто кафе в стилистике прошлых эпох.
Серебряные ряды
Адрес: Невский проспект, 29–31
Общая сумма реставрации: 27 459 рублей
Пару столетий назад это был один из торговых центров Петербурга, где закупался высший свет города. «Серебряными» ряды назвали потому, что в местных лавках торговали ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней.
Перестраивая здание после очередного пожара, купцы не скупились и наняли одного из лучших зодчих того времени — Джакомо Кваренги, работавшего с императорским двором. Архитектор оформил фасад в виде двухъярусной аркады, чтобы она перекликалась с расположенным по соседству Гостиным двором. Верхний ярус он украсил полуколоннами, а нижний — каменным рустом и открытой галереей (в наше время ее застеклили, сделав частью внутреннего пространства).
Сегодня, как и почти 250 лет назад, по этому адресу работают магазины, но с более повседневным ассортиментом: одеждой, обувью и другими товарами.
Дом Палкина
Адрес: Невский проспект, 47
Общая сумма реставрации: 292 772 рублей
В начале XIX века в доме по этому адресу работала фруктовая лавка с винным погребом, куда часто заглядывали литераторы. В конце того же столетия ее место занял знаменитый ресторан «Палкин», названный так по фамилии своего основателя — выходца из династии трактирщиков, стоявших у истоков питейного бизнеса города.
К открытию заведения здание расширили и надстроили, чтобы принимать весь высший (и не только) свет Петербурга. Здесь подавали блюда русской и французской кухни, выступали известные артисты, а среди гостей были самые заметные фигуры эпохи — от Федора Достоевского до Владимира Ленина.
После установления советской власти ресторан закрыли, а его помещения переоборудовали под кинотеатр «Титан». Последний известен тем, что в нем состоялась премьера культового фильма «Чапаев». В 1990-е годы в здании работало казино. Сегодня в этих стенах вновь открыт ресторан под тем же названием, что и 100 лет назад.
Дом Чадаева
Адрес: Невский проспект, 53
Общая сумма реставрации: 95 474 рублей
Пышное убранство этого здания намекает, что им владел очень состоятельный человек. Так и было: в конце XIX века дом принадлежал купцу и старосте Казанского собора Александру Чадаеву. Именно по его заказу архитектор Михаил Андреев оформил фасады в роскошном «стиле Людовика XVI».
Самая приметная деталь экстерьера — старинные часы с римскими цифрами и надписью «Существ. съ 1906» под циферблатом. Архитектурный критик Борис Кириков писал, что она, вероятно, отсылает к году открытия заведения, что располагалось здесь в начале XX века.
До революции в доме также работали лечебница-ингалятория, кинематограф, театр-комик, кафе и магазины, а в советское время — несколько издательств, включая известный журнал «Ленинградская панорама». Сегодня по этому адресу находятся кафе и гостиницы, а также дизайнерские и юридические конторы.
Дом Александровского
Адрес: Невский проспект, 63
Общая сумма реставрации: 103 398 рублей
Современный вид здание приобрело в конце XIX века, когда перешло в собственность надворного советника Ивана Александровского. Архитектор Павел Сюзор на протяжении нескольких лет перестраивал дом под нужды и вкусы нового владельца: сооружал дворовые флигели, а также надстраивал два этажа и мансарду со стороны лицевого фасада, выходящего на Невский проспект.
Главное украшение здания — мезонин с куполом и фигурками младенцев путти, отсылающий к парижской архитектуре XVII–XVIII веков. Эклектичный фасад не менее выразителен: он обильно покрыт лепниной в виде цветочных и растительных гирлянд и львиных масок. Под центральным балконом также установлены две скульптуры в виде изящных кариатид.
Редакция «Собака.ru» благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу КГИОП
