Этим летом Невский завесят лесами — десяток зданий уйдет на реставрацию. Рассказываем их истории

«Дом Союза городов»

Адрес: Невский проспект, 3

Общая сумма реставрации: 101 614 рублей

Название здания связано с одним из его владельцев времен революции — Главным комитетом Всероссийского союза городов, созданным в годы Первой мировой войны для помощи солдатам. В 1917 году здесь проходили собрания петроградских большевиков и представителей центрального руководства партии. По воспоминаниям современников, на одном из них мог выступать Владимир Ленин.

Сам дом в стиле раннего классицизма построили еще в конце XVIII века для коллежского асессора Ивана Шпаковского. В дальнейшем он неоднократно переходил из рук в руки — им владели купцы, гвардейские офицеры и другие представители элиты, перестраивая его в соответствии с собственными вкусами. Так на фасаде появился эркер-фонарик, а в парадной — «готическая» лестница. К одной из самых масштабных перестроек привлекали архитектора Алексея Горностаева, известного своими постройками в Петербурге и на Валааме.

С начала XX века здание занимали магазины, конторы и редакции журналов — например, «Вокруг света», «Крокодил» и «Нева». Последний продержался по этому адресу более полувека! Сегодня дом делят несколько арендаторов, а в одном из его флигелей находится антикварный магазин «Старая книга», популярный у библиофилов.