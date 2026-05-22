Транспорт

Ленинградский вокзал открылся в Москве! Его реконструировали с августа 2024 года

Снимками обновленного терминала поделилась искусствовед Ксения Коробейникова в своем телеграм-канале. По ее словам, используемая площадь вокзала выросла в три раза.

Чтобы сделать помещения вокзала просторнее, специалисты расчистили и перепрофилировали залы, которые, как отмечает искусствовед, порой использовались «одиозно». Также рабочие обновили фасад здания и благоустроили привокзальную территорию, в том числе установили дебаркадер. Появился и прямой выход в метро — теперь на станцию «Комсомольская» можно попасть, не заходя в здание вокзала.

До реконструкции туалет был лишь один, теперь их стало больше — уборные есть на каждом этаже, даже для собак. В самих туалетах появились души и постирочные. Последние нужны, чтобы «избегать стирки носков в раковине», рассказали авторы проекта Коробейниковой.

Также изменилась нумерация путей. Новая система идет слева направо: от пути № 1 до пути № 12. С первого по пятый путь принимают поезда дальнего следования, с шестого по двенадцатый — пригородные поезда.

