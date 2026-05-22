Станет ли Комарово аналогом литрезиденции «Переделкино»? Спросили у Антона Секисова, Марии Элькиной, Кирилла Рябова и других

Вау-новость для поклонников Комарова! Дом творчества писателей (и шесть дач в Кудринском переулке!) предположительно ждет модернизация по типу московского Переделкина, ставшего литрезиденцией и остроактультурным культурным кластером. Пространство, где в ХХ веке бывали Ахматова, Бродский, Стругацкие, Берггольц, Бианки и Шварц, отремонтируют, а также дополнят коворкингом, площадками для мероприятий и гастрономическими локациями.
Как может выглядеть трансформация литературной точки притяжения по-петербургски? И нужна ли она Комарову? Собака.ru выяснила у писателей Антона Секисова и Кирилла Рябова, архитектурного критика Марии Элькиной, гида и краеведа Ольги Набоквой, а также главного редактора и шеф-редактора «Астрель-СПб» Александра Прокоповича и Ирины Епифановой.
Писательские дачи в поселке Комарово
Мария Элькина
архитектурный критик, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Петербург будущего»
Мне трудно однозначно говорить о том, можно ли в Комарове создать аналог московского Переделкина или, как сейчас говорят, подчеркнуть его ценность и привлекательность для туристов и людей, интересующихся Петербургом.
Ресурсы поселка ограничены и плохо выдерживают антропогенную и инфраструктурную нагрузку. В Курортном районе и так очень много людей, и я не уверена, нужно ли, чтобы их стало еще больше. Еще одно немаловажное ограничение — особый статус территории: она находится под охраной КГИОП. Если проектом займутся структуры Романа Абрамовича, это вселяет некоторую надежду: у них, по крайней мере, уже есть подобный опыт (общественное пространство «Новая Голландия» — прим. ред.), а значит, есть шанс, что все будет сделано как минимум не стыдно.
Другое дело, нужно ли это вообще? Это, на мой взгляд, главный вопрос. Ответить на него можно только после некоего исследования. Речь не про социологические опросы, а про элементарную ревизию. Нужно понять, сколько там дач, в каком они состоянии, кому принадлежат, кто в них живет, кто туда приезжает, кто не приезжает, какие вообще есть возможности туда приезжать, в каком состоянии находится окружающая среда и так далее.
В первую очередь, конечно, нужно заниматься экологией. В моем детстве в Щучьем озере можно было купаться, а сейчас — уже нет. Если ситуацию с Финским заливом еще можно объяснить строительством дамбы, то ситуацию с Щучьим озером — только недостаточной заботой об инфраструктуре и природе.
Что еще важно и о чем, на мой взгляд, часто забывают: Комарово стало писательским поселком во многом по естественному стечению обстоятельств. Да, дачи давали творческой и технической интеллигенции, но сам культурный процесс был живым. Поэтому, когда мы пытаемся искусственно создать музей, резиденцию или культурный кластер, есть риск лишиться этой живой составляющей. Поселок станет модным и дорогим, и этим мы можем отпугнуть настоящего писателя.
Эта инициатива не вызывает у меня протеста, но, мне кажется, здесь необходимо широкое обсуждение: для кого все это, будет ли место писателям в этом поселке, выдержит ли он дополнительную нагрузку от приезжающих людей и в чем, собственно, будет заключаться культурный продукт.
Мы очень часто путаем туристический аттракцион и культурное созидание. Нам кажется, что если люди интеллектуально развлекаются, то с культурой все хорошо, но это не так. С культурой все хорошо тогда, когда люди производят культуру: пишут книги, рисуют, проектируют, создают что-то новое. Поэтому здесь важно ответить на вопрос: мы хотим создать пространство для развлечений или среду, в которой будет рождаться культура.
C тех пор, как в 2020-м открылось Переделкино, я очень надеялся, что обновление произойдет и с Комарово, потому что это идеальное место для творческой работы. У него даже больший потенциал, чем у Переделкина: и прекрасный Финский залив, и северная природа, и еще большая удаленность от города, которая однозначно идет на пользу.
Конечно, можно пожалеть о том, что будет утрачено обаяние упадка и запустения, которое сейчас свойственно Комарово, но это несерьезно. Я не вижу никаких минусов и ограничений и думаю, что от этого проекта выиграют все: и само Комарово, и писатели, и русская культура.
Переделкино — безупречно устроенное пространство, и в этом случае я за слепое копирование. Трехнедельные резиденции с чтениями и творческими встречами — оптимальный формат и срок. Как раз отлично для того, чтобы погрузиться в текст и в то же время не одичать.
Щучье озеро у поселка Комарово
Я уже 17 лет снимаю дачу в Комарово — и пять из них вожу по поселку экскурсии. 35–40 раз за летний сезон я прихожу с экскурсантами в комаровский Дом творчества писателей. И рассказываю истории, связанные с Ахматовой, Стругацкими и другими литераторами, составившими пантеон русской словесности в советскую эпоху. И скорблю о разрухе, которая постепенно поглощает Дом писателей. Конечно, ему нужна модернизация! Только не любая. Ему нужна умная модернизация, которая, с одной стороны, сохранила бы дух места, а с другой — создала бы общественное пространство, притягательное для широкой публики.
Да простят меня члены Союза писателей, но я не считаю, что возрожденный Дом писателей должен обслуживать прежде всего их нужды. Я думаю, что это должно быть место для всех людей, склонных интересоваться культурными событиями. Это (потенциально) отличная база и для музея комаровской истории, и для поэтических и писательских резиденций, и для фестивалей — только не байкерских, как в последние годы, а музыкальных, литературных, театральных. И бар с просекко в красивых бокалах тоже прекрасно впишется под эти сосны.
На мой взгляд, Переделкино — идеальный референс для нашего комаровского Дома писателей. Интеллигентной и чуткой переделкинской команде удалось ровно то, о чем я мечтаю в Комарово, — создать и поддерживать пространство, наполненное смыслами. История изучается, сохраняется и доносится до людей, а новое не входит со старым в противоречие. И получается музейная среда, в которой на тебя, условно говоря, не шикают.
Но, в отличие от Переделкина, Комарово никогда не было именно писательским поселком. В послевоенном Комарово вырос так называемый заповедник интеллигенции (© Гранин), где водились и литераторы, и музыканты, и киношники, и театральные деятели, и художники с архитекторами, и ученые самые разные. Исходя из этого, я бы мыслила обновленный Дом писателей как приют разных искусств, а не только литературы.
И еще в Комарово есть шесть писательских дач в Кудринском переулке. Одна из них — несколько перестроенная, но сохранившаяся с 1955 года ахматовская «будка». И вот их, полагаю, трогать не надо. На них по-прежнему живут писатели. Пусть живут. Там все такое маленькое, такое простенькое, такое несовременное, что любая попытка вдохнуть новую жизнь уничтожит дух места.
Эдуард Тиктинский
инвестор, президент Группы RBI
Петербургу и агломерации не хватает культурных центров за пределами исторической части города, особенно на севере. На юге есть Пушкин, Павловск, Гатчина, на севере — Выборг. Можно вспомнить и репинские «Пенаты». Но первый находится достаточно далеко, а вторых слишком мало для локации с такой большой историей, как Курортный район.
Учитывая опыт Новой Голландии, можно ожидать и надеяться, что в Комарове мы увидим новое и яркое общественное пространство, которое будет пользоваться популярностью. И конечно, чем больше культурных институций, не сосредоточенных в пределах одного лишь исторического центра, тем лучше для города и горожан.
Создание культурного центра в Комарове может заметно повысить стоимость недвижимости в этой локации в перспективе трех-пяти лет. Статус «исторический поселок у залива» сменится статусом «культурный кластер федерального уровня». Деревянные дачи и Дом творчества писателей после реконструкции станут точками притяжения для петербуржцев и гостей города, появится недостающая инфраструктура: коворкинги, рестораны, отели, дороги, рекреационные зоны.
Таким образом, инициатива заслуживает только поддержки. Но мы понимаем, что проектов такого рода никогда не будет много: это фактически меценатская инициатива. Чтобы масштабировать процесс реконструкции и сохранения культурного наследия, городу и государству необходимо активнее привлекать инвесторов, делая упор на экономическую привлекательность и создавая для них благоприятные условия работы.
Дорога на Комаровское кладбище
Александр Прокопович и Ирина Епифанова
главный редактор и шеф-редактор «Астрель-СПб» (часть холдинга «АСТ»)
В Петербурге уже есть опыт и формат подобной активности. Не один год мы проводили выездные семинары Петербургской фантастической ассамблеи (к нам даже приезжал создатель «Игры престолов» Джордж Мартин!) и курсы «Мастер текста». Если уж затевать полноценный аналог Переделкина под Петербургом, встает вопрос логистики. В Москве сейчас масса транспорта: и электричка, и автобус, и МЦД, и метро «Новопеределкино», от которого далековато, но можно дойти пешком.
У нас же этот вопрос развит куда хуже: электрички ходят не так часто, а летом адски забиты дачниками. Тем благородным людям, которые возьмутся создавать резиденцию в Комарове, придется организовывать, например, маршрутки от метро.
Вместе с тем, литературная резиденция — лучший из возможных видов туризма. Он мог бы дать городу деньги и славу, привлечь известных авторов в качестве мастеров и развить таланты ньюкамеров. Важно только сделать его с акцентом на существующую литературную традицию и писателей, чьи творчество и жизнь связаны с Петербургом.
Пока непонятно, каков план и как его видят люди, которые будут этим заниматься. Может, все подреставрируют, да и оставят как есть? А если делать культурное пространство, получается, будут выселять писателей с их дач? Или они будут жить не просто в поселке, а в культурном пространстве?
Мне сложно что-то сказать про Переделкино, я там никогда не бывал. Если делать что-то похожее у нас, я бы предложил устраивать в Комарове литературные фестивали и встречи с читателями, продавать книги. Петербургу и окрестностям этого явно не хватает. Раз в год проходит «Книжный салон» на Дворцовой площади. А что еще? В Москве же как минимум две ярмарки non/fiction, фестиваль «Красная площадь», ММКЯ. И кто из нас культурная столица? Давно уже вопрос спорный.
Текст: Елизавета Вельяминова, Инна Метелькова
