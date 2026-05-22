Станет ли Комарово аналогом литрезиденции «Переделкино»? Спросили у Антона Секисова, Марии Элькиной, Кирилла Рябова и других

Мне трудно однозначно говорить о том, можно ли в Комарове создать аналог московского Переделкина или, как сейчас говорят, подчеркнуть его ценность и привлекательность для туристов и людей, интересующихся Петербургом.

Ресурсы поселка ограничены и плохо выдерживают антропогенную и инфраструктурную нагрузку. В Курортном районе и так очень много людей, и я не уверена, нужно ли, чтобы их стало еще больше. Еще одно немаловажное ограничение — особый статус территории: она находится под охраной КГИОП. Если проектом займутся структуры Романа Абрамовича, это вселяет некоторую надежду: у них, по крайней мере, уже есть подобный опыт (общественное пространство «Новая Голландия» — прим. ред.), а значит, есть шанс, что все будет сделано как минимум не стыдно.

Другое дело, нужно ли это вообще? Это, на мой взгляд, главный вопрос. Ответить на него можно только после некоего исследования. Речь не про социологические опросы, а про элементарную ревизию. Нужно понять, сколько там дач, в каком они состоянии, кому принадлежат, кто в них живет, кто туда приезжает, кто не приезжает, какие вообще есть возможности туда приезжать, в каком состоянии находится окружающая среда и так далее.

В первую очередь, конечно, нужно заниматься экологией. В моем детстве в Щучьем озере можно было купаться, а сейчас — уже нет. Если ситуацию с Финским заливом еще можно объяснить строительством дамбы, то ситуацию с Щучьим озером — только недостаточной заботой об инфраструктуре и природе.

Что еще важно и о чем, на мой взгляд, часто забывают: Комарово стало писательским поселком во многом по естественному стечению обстоятельств. Да, дачи давали творческой и технической интеллигенции, но сам культурный процесс был живым. Поэтому, когда мы пытаемся искусственно создать музей, резиденцию или культурный кластер, есть риск лишиться этой живой составляющей. Поселок станет модным и дорогим, и этим мы можем отпугнуть настоящего писателя.

Эта инициатива не вызывает у меня протеста, но, мне кажется, здесь необходимо широкое обсуждение: для кого все это, будет ли место писателям в этом поселке, выдержит ли он дополнительную нагрузку от приезжающих людей и в чем, собственно, будет заключаться культурный продукт.

Мы очень часто путаем туристический аттракцион и культурное созидание. Нам кажется, что если люди интеллектуально развлекаются, то с культурой все хорошо, но это не так. С культурой все хорошо тогда, когда люди производят культуру: пишут книги, рисуют, проектируют, создают что-то новое. Поэтому здесь важно ответить на вопрос: мы хотим создать пространство для развлечений или среду, в которой будет рождаться культура.