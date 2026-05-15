Новый (подземный!) этаж, репетиции в куполе и оркестровая яма-трансформер: Юлия Стрижак — о том, как изменится Музыкальный театр Шаляпина после реконструкции

Как продвигаются работы? Что уже сделано?

Сейчас идет пересадка здания на новый фундамент с углублением на несколько метров. В центре Петербурга невозможно расти ни вверх, ни вширь — остается только вглубь, что мы и делаем в историческом здании в Александровском парке. Это уникальный опыт. Губернатор, осматривая наш объект, сказал: «Да, вероятно, за этими технологиями будущее».

Раньше в театре не было нижней механизации. Благодаря подземному этажу появятся оркестровая яма с лифтовым механизмом, поворотный круг и подъемно-опускные площадки, которые позволят менять сценографию прямо во время спектакля. Нам будет доступна магия театра.

Еще остро не хватало гримерок, мест для хранения инструментов, реквизита и размещения серверных, чиллерных и других технических помещений. Подземный этаж решит и эту проблему. Помимо сценического комплекса в плохом состоянии находилось и само здание: были протечки и подтопления — настолько серьезные, что набухали стены. И это лишь малая часть сложностей, которые мешали нам жить.