В Русском музее откроется «Кафе Бенуа» – новый проект от команды Aster и Cafe René

В интерьере кафе главными хайлайтами стали произведения скульптора Сергея Конёнкова из собрания Русского музея, которые впервые за 25 лет вновь будут представлены зрителям. Пятиметровое мозаичное мемориальное панно, установленное в 1918 году на Сенатской башне Московского Кремля, а также четырехметровая скульптура «Освобожденный человек» – один из наиболее значительных памятников монументальной пластики начала XX века.

Над дизайном пространства работало бюро Aurore (Aster, René, КМ20). Фирменный стиль кафе дополняет серия иллюстраций художника Семёна Галинова.