В Русском музее откроется «Кафе Бенуа» – новый проект от команды Aster и Cafe René

В начале июня пространство запустят в Колонном зале корпуса Бенуа.
В интерьере кафе главными хайлайтами стали произведения скульптора Сергея Конёнкова из собрания Русского музея, которые впервые за 25 лет вновь будут представлены зрителям. Пятиметровое мозаичное мемориальное панно, установленное в 1918 году на Сенатской башне Московского Кремля, а также четырехметровая скульптура «Освобожденный человек» – один из наиболее значительных памятников монументальной пластики начала XX века.
Над дизайном пространства работало бюро Aurore (Aster, René, КМ20). Фирменный стиль кафе дополняет серия иллюстраций художника Семёна Галинова.
За здешнюю современную русскую кухню отвечает шеф-повар Роман Киселев (René, Casper, Nothing Fancy). В меню – блюда, вдохновлённые творчеством Ильи Репина, Ивана Шишкина и Ивана Айвазовского, а на витрине — выпечка и десерты от команды Aster и René.
