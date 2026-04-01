Что происходит с дачей Фаберже? Когда отреставрируют особняк Веге? Рассказываем о прошлом и будущем этих зданий

Петербург — город дворцов, и он по праву может гордиться примерами сохранения таких зданий. Судьба особняков, дач и усадеб не всегда складывается столь же удачно: одни годами ждут реставрации, другие — неравнодушного собственника, который вдохнет в них новую жизнь. Однако немало и положительных примеров — как государственных, так и частных. Собака.ru собрала самые известные из них и публикует вторую часть списка (первая — здесь): про особняк, который восстанавливают под офисное пространство, и три дачи, которые станут музеем, центром патриотического воспитания и (возможно!) бутик-отелем.
Особняк Веге
Адрес: Октябрьская набережная, 38
Дом в стиле эклектика на территории бывшего Киновиевского ультрамаринового завода Георгия Веге. Промышленник и его потомки владели особняком до революции, после он перешел в ведение Петроградского совета народного хозяйства. Архитектор до сих пор не установлен. В течение XX века, несмотря на многочисленные перестройки, дом сохранял исторический облик. Самые серьезные утраты пришлись на 1990-е: исчезли витражи, изразцы и другие элементы декора. Тогда же здание получило статус объекта культурного наследия.
У особняка сменилось несколько владельцев. Один из них — научно-производственная фирма «Пигмент» — даже стал фигурантом уголовного дела из-за его ненадлежащего содержания дома. Сегодня здание принадлежит Setl Group, которая восстанавливает его на собственные средства. Генподрядчиком выступает компания «Секонда Вита», а авторами проекта — специалисты ООО «НИиПИ Спецреставрация» под руководством Игоря Пасечника, они же ведут надзор за реставрацией.
Особняк Веге (визуализация)
Как рассказали Собака.ru в Setl Group, в здании завершена прокладка наружных сетей водоснабжения и канализации. Сейчас ведутся работы по устройству внутренних перегородок и инженерных систем: водоснабжения, водоотведения, вентиляции и отопления.
Полностью заменены окна и кровля, сообщила Собака.ru руководитель архитектурно-реставрационной мастерской № 2 ООО «НИиПИ Спецреставрация» Мария Шапченко. Продолжается реставрация фасадов: в ближайшее время начнут монтаж лепного декора, который воссоздали по снятым копиям. А на парадной лестнице уже восстановили ступени и ограждения.
«Часть работ выполняется в мастерских, где реставрируют лепной декор, балконные решетки, деревянные поручни из дерева грецкого ореха, а также воссоздают утраченные витражи парадной лестницы. Там же восстанавливают живопись, которую сняли с потолков, расчистили, а позже вернут на историческое место. С некоторыми росписями работают в интерьерах здания», — добавила Мария Шапченко.
«НИиПИ Спецреставрация» планирует завершить работы до конца 2026 года — такие сроки предусмотрены договором. После особняк приспособят под офисное пространство.
Уткина дача
Адрес: Уткин проспект, 2
Усадебный комплекс в стиле классицизма при слиянии рек Охта и Оккервиль относится к числу самых старинных в Петербурге. До наших дней сохранились Главный дом, возведенный в конце XVIII века, а также Служебный корпус 1820–1830-х годов постройки. Архитектором ансамбля предположительно был Николай Львов (один из известнейших приверженцев палладианства в России).
За время своего существования дача сменила множество владельцев, но в ее названии сохранилась фамилия последних — Уткиных: профессора политической экономии Императорского училища правоведения и впоследствии почетного мирового судьи Василия Ивановича и княгини Зиновии Петровны.
По воле владельцев после их смерти в этих стенах открыли детский приют. После революции здание заняла психиатрическая больница, а позже его разделили на квартиры, которые расселили лишь в XXI веке. В наши дни полуразрушенная дача получила статус объекта культурного наследия и перешла Музею городской скульптуры. Уже много лет на ее территории ведется реставрация.
Снаружи главного дома заменили деструктивные кирпичи несущих стен, воссоздали окна и двери из дуба, чугунные ограждения балконов и базы колонн, оштукатурили и окрасили фасады, отреставрировали лепной декор, а также лестницы и цоколь из путиловского известняка.
Потолок ротонды внутри здания украсили живописью, пол выложили трехцветным мрамором, для стен использовали имитацию камня, а на внутренних лестницах и террасе установили чугунные огражения. Снаружи и внутри также отреставрировали Служебный корпус.
Сейчас ведется благоустройство территории усадебного комплекса: от укрепления набережных и возвращения им исторического облика до посадки плодовых деревьев и кустарников — в память о саде, который рос здесь в прошлых столетиях.
После реставрации в даче разместят новый филиал Музея городской скульптуры с выставочными и просветительскими пространствами. С начала 2026 года ведется создание постоянной экспозиции, где представят модели памятников, декоративную и мемориальную скульптуру. Свое место, например, уже заняли мраморные изваяния «Геркулеса Фарнезского» и «Флоры Фарнезской», которые с 1833 по 2014 год украшали главную аллею Александровского сада. Открытие запланировано на эту осень.
Дача Фаберже
Адрес: Песочное шоссе, 14
Интересный пример загородной архитектуры в виде английского коттеджа в Осиновой Роще. Дача построена в начале XX века по проекту Карла Шмидта (позднее перестроена Иваном Гальнбеком) для сына ювелира Карла Фаберже — Агафона, который жил здесь с семьей.
Помимо спален, гостиных и столовых в стиле модерн, в доме были танцевальный зал в духе александровского ампира и музыкальный салон в русском стиле, а также кабинет хозяина с бронированной комнатой для хранения драгоценностей. В интерьерах хранилась богатая художественная коллекция, из-за чего дачу называли «Малым Эрмитажем», а в оранжереях выращивали персики, которые собирали к Новому году.
После революции здесь размещались различные, в основном лечебно-оздоровительные, учреждения, что привело к перепланировкам и утрате исторической отделки. В 1980-х годах пожар повредил крышу, после чего здание долгое время стояло полуразрушенным. В XXI веке дачу признали объектом культурного наследия и взяли под охрану государства.
Последние несколько лет КГИОП судится с пользователями земли, в том числе с ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК), которое управляло участком с 2016 года. Поводом стала проверка, показавшая утрату некоторых элементов дачи и ухудшение ее общего состояния, сообщили Собака.ru в пресс-службе профильного ведомства.
В 2023 году АУИПИК обязали привести здание в порядок к 2026 году. Спустя год КГИОП принял отчет о частичном выполнении работ, но позже суд предоставил АУИПИК отсрочку: для противоаварийных мероприятий — до 2027 года, для реставрации — до 2029-го.
В 2025 году дачу передали в агентирование «ДОМ.РФ» для поведения торгов. В связи с этим КГИОП направил ходатайство с требованием заменить ответчика по делу, рассказали Собака.ru в пресс-службе профильного ведомства. Однако суд сделал им управление Росимущества по Петербургу и Ленобласти.
Как указано на сайте «ДОМ.РФ», дачу выставят на торги во втором квартале 2026 года. Помимо нее в сделку войдут «Корпус служебный», «Конюшня», «Ледник» и «Фонтан», которые также относятся к объектам культурного наследия. Начальная цена лота пока не объявлена.
О возможной покупке здания на условиях льготного финансирования ранее заявляла Яна Рудковская. Музыкальный продюсер рассматривала его под бутик-отель примерно на 25 номеров с частным музеем, кортами для тенниса и падела, а также дорожками для прогулок и бега.
Собака.ru обратилась к представителю Яны Рудковской с вопросом о планах по приобретению дачи, но та ответила, что музыкальный продюсер их не комментирует.
Дача Юсуповой
Адрес: Павловское шоссе, 10А (Пушкин)
Усадебный комплекс середины XIX века в окрестностях Петербурга, включающий дом княгини, дом садовника, ограду с двумя воротами, а также сад с прудом. Ансамбль входит в состав «Отдельного парка», который охраняется государством.
Инициатором дачной застройки этой местности был Николай I. Дом вдовы тайного советника Юсуповой в стиле барокко занял участок у западной границы. Автором проекта выступил архитектор Ипполит Монигетти. По его замыслу здание с просторной террасой было изящно вписано в окружающий ландшафт и своим видом отсылало к итальянским виллам.
После революции дачу занимали самые разные организации: от трудовой колонии до балетного училища. Исторические интерьеры не сохранились из-за многочисленных перепланировок, но их облик известен благодаря акварелям Василия Садовникова.
Дача Юсуповой в строительных лесах
Сегодня здание закреплено за Музеем Суворова, по заказу которого его восстанавливает ООО «Возрождение Петербурга». По словам технического директора компании Петра Щедрина, помимо реставрации дачи и ее приспособления, специалисты восстановят историческую ограду с воротами и благоустроят парк. «О стоимости и сроках пока говорить рано: проект не согласован, поэтому финансовая часть остается неясной», — добавил он в разговоре с Собака.ru.
В Музее Суворова изданию сообщили, что здесь откроется Центр патриотического воспитания, рассчитанный на посетителей всех возрастов. «Пространство задумывается как место, где родители и дети смогут погружаться в историю, участвовать в мероприятиях и проводить досуг», — уточнили в пресс-службе учреждения.
В центре также откроют постоянную экспозицию и будут проводить временные выставки «патриотической направленности». Сроки запуска зависят от сроков завершения работ, но уже известно, что реализация проекта начнется не ранее 2030 года, говорят в Музее Суворова. Там также рассчитывают, что обновленная дача станет новой достопримечательностью Пушкина.
