Что происходит с дачей Фаберже? Когда отреставрируют особняк Веге? Рассказываем о прошлом и будущем этих зданий

Уткина дача

Адрес: Уткин проспект, 2

Усадебный комплекс в стиле классицизма при слиянии рек Охта и Оккервиль относится к числу самых старинных в Петербурге. До наших дней сохранились Главный дом, возведенный в конце XVIII века, а также Служебный корпус 1820–1830-х годов постройки. Архитектором ансамбля предположительно был Николай Львов (один из известнейших приверженцев палладианства в России).

За время своего существования дача сменила множество владельцев, но в ее названии сохранилась фамилия последних — Уткиных: профессора политической экономии Императорского училища правоведения и впоследствии почетного мирового судьи Василия Ивановича и княгини Зиновии Петровны.

По воле владельцев после их смерти в этих стенах открыли детский приют. После революции здание заняла психиатрическая больница, а позже его разделили на квартиры, которые расселили лишь в XXI веке. В наши дни полуразрушенная дача получила статус объекта культурного наследия и перешла Музею городской скульптуры. Уже много лет на ее территории ведется реставрация.