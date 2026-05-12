Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На крыше Новой сцены Александринского театра откроется общественное пространство

Новая площадка Александринского театра заработает уже в этом году. Ее открытие приурочили к году петербургской культуры и 270-летию со дня основания театра, рассказали Собака.ru в пресс-службе учреждения.

Фото крыши / Предоставлены пресс-службой Александринского театра
Фото крыши / Предоставлены пресс-службой Александринского театра
Фото крыши / Предоставлены пресс-службой Александринского театра

Культурное пространство объединит лекторий и камерную сцену площадью 315 квадратных метров. Дизайнерские решения для него создадут студенты петербургских вузов — участники творческой лаборатории проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» под руководством архитектурного бюро «Студия 44». Лучший вариант дизайна определят с помощью конкурса — на его основе и создадут общественное пространство.

Александр Малич

Директор Александринского театра

Мы очень рады, что в этом году вновь открываем крышу Новой сцены, осваивая, таким образом, все возможные пространства нашей площадки, и создавая новую точку притяжения для зрителей. <...> Спектакли, концерты, перформансы, дискуссии и встречи в четырех залах, в фойе, на лестнице, в книжном и даже в лифте, фестивали во дворе, хэппенинги в гараже, а теперь и события на крыше — каждый метр Новой сцены, в прямом смысле, задействован нашей командой. <...> Крыша Новой сцены с видом на Фонтанку — это и новые форматы мероприятий, и место, где город встречается с театром…

Главной декорацией пространства станет вид на Фонтанку, а сама крыша превратится в место творческих встреч, лекций и камерных концертов, отмечают в театре. Работа над проектом продлится с 12 мая до конца июня. Его организатором выступает Фонд поддержки культурных инициатив «Газпрома».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: