Почти 16 млрд рублей потратили на реставрацию исторических зданий Петербурга в 2025 году

Сегодня в Петербурге находится больше 9000 памятников архитектуры — это самый высокий показатель среди российских регионов, отмечают в городском правительстве. За прошлый год в городе полностью завершили реставрацию шести крупных памятников, находящихся в государственной собственности.

Восстановить смогли фасады Владимирского собора в Кронштадте и Казанской церкви в Зеленогорске. Также закончилась первая очередь реставрации дома Пашкова на Литейном проспекте. В парадном вестибюле здания восстановили знаменитые скульптуры зубров, а сейчас там работает Дом реставратора.

Город обновил 40 жилых домов-памятников. Работы на восьми из них завершили именно в 2025 году. Продолжается и реставрация исторических фасадов: сейчас работы идут на 40 жилых домах-памятниках, а также на 11 зданиях Невского проспекта. До 2030 года власти планируют привести в порядок фасады 255 исторических жилых домов в центре города.