Большой амбар Ивангородской крепости отреставрируют. Здание пустовало больше 200 лет

О планах по восстановлению здания XIX века губернатор Александр Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале. «Это не ремонт — это полноценное оснащение», — прокомментировал проект глава региона.

На месте бывшего склада боеприпасов появится современный музей, пишет губернатор. В нем будут проводить выставки, создадут помещения для работы с фондами и экспозиционные залы. Проект также включает библиотека с зоной для научной работы, студийные помещения и лекционный зал.

По словам Дрозденко, внутри здания впервые проведут отопление, электричество, вентиляцию и санузлы. Также воссоздадут высокую крыши на период конца середины-конца XVIII века и восстановят пристройку конца XIX века, следует из сообщения Главгосэкспертизы.

Специалист ведомства Светлана Бегинина рассказала, что в здании установят новую самонесущую конструкцию — она поможет сохранить подлинную кладку существующих стен и внутренних столбов. Перекрытия, по словам Бегининой, разместят в исторических отметках, которые определили по архивным чертежам, иконографическим материалам и сохранившимся следам в кладке.

Проект подготовило «Северо-Западное проектное бюро», которое готовило проекты для Керченской крепости и дворца «Ласточкино гнездо» в Крыму.

