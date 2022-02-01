Как бойкот QR-кодов стал главным событием зимы в Петербурге, а его лидер Александр Коновалов попал под арест

Предыстория

Создание Карты сопротивления стало одним из самых громких протестов против коронавирусных ограничений в России. Благодаря этому движению его идеолог и вдохновитель Александр Коновалов приобрел всероссийскую известность и симпатии противников локдауна и QR-кодов.

Впрочем, в Петербурге Коновалова знали и до этого. В 2002 году он окончил Университет МВД и стал оперативником одного из отделений милиции, в котором, впрочем, проработал недолго. Позднее он занялся бизнесом. Говорить о нем начали во второй половине 2010-х годов. Тогда СМИ стали публиковать статьи, в которых Коновалова называли «ключевым игроком» рынка нелегальной торговли в центре Петербурга, помогающим «решать вопросы» с законом.

«Александр Коновалов в фуд-сообществе известен почти каждому и довольно давно: даже факт его покровительства недобросовестных арендаторов почившего "Голицын Лофта", как и нарушающих закон (даже не один) баров улицы Рубинштейна, был общедоступным. Кстати, когда-то в его инстаграм-профиле даже значилось: "Помогаю ‘оптимизировать’ налоги"», — вспоминает редактор рубрики «Еда» «Собака.ru» Дарья Павлюкевич.

«Чтобы просто открыть какое-то маленькое заведение [в Петербурге] нужно 200 тысяч рублей. Для того, чтобы исполнить все предписания [закона и контролирующих органов] нужен, допустим, миллион, — объясняет журналист, заместитель главного редактора «Фонтанки.ру» Евгений Вышенков, — если государство создает такую гирлянду ограничений, любой нормальный человек будет думать, как эти ограничения обойти … Идет фронда, которую можно сравнить условным образом с бутлегерством. Если государство что-то запрещает, то [люди думают, мол], хорошо, мы пойдем другим путем. Разумеется, в этом есть чаяния мелкого предпринимателя, в этом есть какие-то средства, которые нужно тратить, в том числе на подкуп, в том числе на юристов, адвокатов. Если Коновалов берет на себя такую ответственность и кучу забот, то и он должен что-то зарабатывать, иначе в чем прикол?».