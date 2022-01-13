В Петербурге заведения открыто бойкотируют QR-коды. Мы задали 5 вопросов идеологу этого движения о прививках, санкциях и здоровье людей

Почему владельцы заведений бойкотируют QR-коды?

Александр Коновалов: мы против QR-кодов, потому что это разделение общества на привитых и непривитых и ущемление второй категории в правах полностью. Непривитые лишены всех прав: они могут только сходить в продуктовый, залить топливо на заправке и купить товары первой необходимости. Это категорически неприемлемо по идеологическим причинам и уничтожает бизнес. Потому что люди, видя требование показать QR-код, разворачиваются и уходят. Даже те, кто имеют QR-коды, потому, что они против принуждения. Бизнес и до этого на ладан дышал после всех предыдущих падений, а сейчас просто просадка сразу на 50, 70, 80%. Это невозможно.

Те, кто не привит, не привиты не потому что не могут это сделать, а потому что не хотят. Им никто не мешает пойти и сделать укол. Некоторые и делают это потихонечку. Но принуждение этому не помогает. А разрушение бизнеса и потеря работы приводят к тому, что людям буквально нечего есть, что гораздо опаснее любой эпидемии.

Комментарий Дарьи Авдошиной: Мне кажется, что в целом разделения людей на какие-либо группы будет всегда встречаться отпором и резонансом. Также например обстояло дело с запретом курения в общественных местах: мол, я курю, я же только свое здоровье порчу, вот и где хочу, там и курю. Но как мы знаем, пассивное курение также наносит вред окружающим. Так и здесь, есть много людей, которые не привились не ввиду нежелания, а из-за объективных причин: дети до 12 лет, небольшая группа взрослых лиц с тяжелыми аллергическими реакциями. Для них важно находиться в относительно безопасном окружении вакцинированных. К тому же ограничения все же стимулируют к вакцинации сомневающихся. Без этого инструмента придется вводить жесткие меры вроде локдауна.