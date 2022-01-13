В Петербурге заведения открыто бойкотируют QR-коды. Мы задали 5 вопросов идеологу этого движения о прививках, санкциях и здоровье людей

Рестораны, магазины и даже медицинские учреждения (!) в Петербурге присоединяются к так называемой «карте сопротивления», на которой обозначены заведения, открыто отказывающиеся проверять QR-коды. Сейчас в списке уже более 120 адресов в Петербурге и еще по одному в Москве и Оренбурге. Мы поговорили с организатором этого движения Александром Коноваловым о его мотивах, отношении к вакцинации и о том, почему он не верит, что QR-коды помогают в борьбе с вирусом. Также мы попросили инфекциониста больницы им. С.П. Боткина и сети медицинских центров «Лахта клиника» Дарью Авдошину разобрать его аргументы.
Почему владельцы заведений бойкотируют QR-коды?
Александр Коновалов: мы против QR-кодов, потому что это разделение общества на привитых и непривитых и ущемление второй категории в правах полностью. Непривитые лишены всех прав: они могут только сходить в продуктовый, залить топливо на заправке и купить товары первой необходимости. Это категорически неприемлемо по идеологическим причинам и уничтожает бизнес. Потому что люди, видя требование показать QR-код, разворачиваются и уходят. Даже те, кто имеют QR-коды, потому, что они против принуждения. Бизнес и до этого на ладан дышал после всех предыдущих падений, а сейчас просто просадка сразу на 50, 70, 80%. Это невозможно.
Те, кто не привит, не привиты не потому что не могут это сделать, а потому что не хотят. Им никто не мешает пойти и сделать укол. Некоторые и делают это потихонечку. Но принуждение этому не помогает. А разрушение бизнеса и потеря работы приводят к тому, что людям буквально нечего есть, что гораздо опаснее любой эпидемии.
Комментарий Дарьи Авдошиной: Мне кажется, что в целом разделения людей на какие-либо группы будет всегда встречаться отпором и резонансом. Также например обстояло дело с запретом курения в общественных местах: мол, я курю, я же только свое здоровье порчу, вот и где хочу, там и курю. Но как мы знаем, пассивное курение также наносит вред окружающим. Так и здесь, есть много людей, которые не привились не ввиду нежелания, а из-за объективных причин: дети до 12 лет, небольшая группа взрослых лиц с тяжелыми аллергическими реакциями. Для них важно находиться в относительно безопасном окружении вакцинированных. К тому же ограничения все же стимулируют к вакцинации сомневающихся. Без этого инструмента придется вводить жесткие меры вроде локдауна.
Получается, участники карты сопротивления против вакцинации?
Александр Коновалов: мы не являемся ни антипрививочниками, ни противниками вакцинации. Я считаю, что это дело добровольное и все, кто присоединяются к нашей карте, так считают. Если человек хочет делать прививку, то это его выбор. Правильно? Не хочет, то это тоже его выбор, его здоровье. Если бы те, кто не привит, заражали бы привитых, это другой вопрос, но декларируется, что получившие вакцину уже защищены. Поэтому зачем заставлять непривитых? Меня хоть расстреливай, я не буду этого делать. Не потому что я антипрививочник, а потому что я не хочу, но как это делает меня опасным для вакцинированных?
Комментарий Дарьи Авдошиной: опасность в расслоения населения на большие массы вакцинированных и невакцинированных примерно в равной пропорции состоит не только в том, что непривитые могут заразить тех, кто уже сделал укол (хотя и такое не исключено, ведь никакая вакцина не защищает на 100%). Эта ситуация создает идеальные условия для мутаций вируса, появления все более опасных штаммов, что мы и наблюдаем в мире. Неслучайно дельта и омикрон пришли из регионов со сравнительно низким уровнем вакцинации.
Как же здоровье людей?
Александр Коновалов: очень хотелось бы, чтобы была логическая взаимосвязь между QR-кодами и здоровьем. Но здесь логики не усматривается вообще, равно как при борьбе с пьянством сжигали виноградники, потому что люди пили вино. Не секрет, что половина QR-кодов фальшивые или купленные — от морковки люди показывают QR-код или у друзей берут. Получается, это даже усугубляет эпидситуацию. Если человек с купленным QR-кодом ходит, то все думают, что он не заразный, а он может быть носителем [вируса].
Помимо этого даже эпидемиологи утверждают, что вакцина защищает от смерти, от тяжелого течения болезни, но никаким образом не защищает от того, что привитый будет носителем вируса. То есть даже если люди имеют настоящий QR-код, они ходят везде, но могут точно так же заражать.
Комментарий Дарьи Авдошиной: тезис о том, что вакцинированные могут также легко распространять инфекцию, перенося болезнь в бессимптомной форме, связан с недостаточным информированием о новых исследованиях. Сегодня доказано, что люди, получившую вакцинацию имеют не только меньший риск тяжело заболеть, но и подхватив вирус, меньше выделяют его в окружающую среду. То есть шанс заразиться от вакцинированного все равно много меньше.
Как защитить людей в условиях пандемии? Еще и омикрон появился!
Александр Коновалов: правительство из-за ограничений недополучает десятки и сотни миллиардов рублей налогов. Плюс власти сами декларируют, что миллиарды направляются на поддержку людей и бизнеса. Почему на эти деньги не купить большее количество карет скорой помощи? Почему не заплатить врачам? Почему не купить лекарства? Почему не развернуть коечный фонд нормальный, а не черти-где? К тому же в Израиле вон сколько привитых, а люди болеют омикроном, в США такая же ситуация.
Комментарий Дарьи Авдошиной: нужно понимать, что проблема лечения COVID-19 есть во всем мире, и она не решается простым наймом дополнительных врачей (тем более, что новых специалистов надо еще обучить, что требует времени) и строительством новых госпиталей. Препараты от коронавируса во многих странах только проходят испытания, у производителей аппаратов ИВЛ есть определенные ограничения по мощности производств. Все это не решается быстро. Если же говорить о финансовой стороне, давно известно, что какие бы средства на вакцинацию или другие меры профилактики не выделялись, они все равно меньше, чем на лечение больных.
Чего добиваются участники карты сопротивления?
Александр Коновалов: у нас две цели: промежуточная и конечная. Конечная цель, достичь которой вряд ли получится, это отменить эти кода, как фашистскую сегрегацию. А промежуточная цель в том, чтобы люди, которые не могут никуда сходить, хотя бы узнали о том, что есть такие места. Сидеть тихо и не проверять QR-коды не поможет в данной ситуации (заведения, которые так делают, все равно имеют просадку по посетителям). У меня же у самого есть 227 заведений с партнерами, лично у меня. А на карте, к сожалению, согласились появиться только 43 из них. Остальные примерно 80 участников это сторонние люди, которые ко мне не имеют отношения. Но те заведения, которые присутствуют на карте, не имеют проблем с выручкой в отличие от остальных.
Комментарий Дарьи Авдошиной: концентрация большой массы невакцинированных людей, увы, может привести к дальнейшему распространению инфекции и, как уже отмечалось выше, ко все новым мутациям, которые могут оказаться даже тяжелее варианта омикрон. А вообще врачебное сообщество, конечно, не может решать социальные вопросы, которые так остро ставит нынешняя ситуация в отношениях между государством и индивидуумом. Все что мы можем делать: просвещать, помогать и сопереживать.
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