Жительница дома на улице Рубинштейна рассказала о том, что охранники баров не пускали ее в свою квартиру

Имя и фамилия женщины не уточняются. «Охрана бара не пускает меня в парадную, домой. Я вызвала полицию. Стою, жду», — рассказала она. Судя по опубликованному видео, в жилом доме располагаются бары «Коммуналочка» и Commode.

При этом руководители заведения Commode опровергли эту информацию. Как заявила Оксана Василенко изданию «Фонтанка», охранники знают людей, которые проживают в этом доме. Поэтому, по ее мнению, такая ситуация не могла возникнуть. «Это бред. По просьбе жильцов мы не впускаем гостей в парадную, потому что им гости наши мешают. Стоит охранник, который прекрасно знает жителей в лицо. Мы все очень хорошо знаем, кто живет там из соседей. Этого не может быть», — сообщила она журналистам.

Как считает предприниматель Александр Коновалов, это провокация, чтобы «привлечь нехорошее внимание». Его позицию разделяет сооснователь бара Commode Никита Фарбес. Он предположил, что таким образом жильцы хотят их «выжить».