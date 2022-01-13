Рестораторы Петербурга призвали губернатора сохранить QR-коды. Бойкотирующие их настаивают на отмене

Встреча с бизнес-омбудсменом Петербурга Александром Абросимовым прошла накануне, 12 января. Как пишет «Деловой Петербург», участие в ней приняли исполнительный директор объединения предприятий общественного питания «Рестоград» Александр Ружинский, исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков и предприниматель Александр Коновалов, ставший идеологом бойкота QR-кодов о вакцинации.

«Рестоград» выступает за конструктивный диалог с властью. По мнению главы объединения Александра Ружинского, ограничения по коронавирусу, которые «выглядят сейчас как слоистый пирог» и порождают коллапс отрасли, необходимо отменять поэтапно. «Есть ограничения, которые, мне кажется, можно снимать без условий, если уже введены QR-коды, с которыми нам всем придется жить дальше. К примеру, посадка 50% для ресторанов и ограниченный вход на фудкорты, которые страдают во все эти волны больше всего», — отметил он.

Исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков считает, что QR-коды являются рабочим инструментом сдерживания пандемии — но только в том случае, если они приняты во всех отраслях, а не только в общепите и ритейле. «Если сейчас две недели отработаем без QR-кодов, а потом сядем по домам, последствия будут более катастрофичными», — сказал он.

Идеолог бойкота QR-кодов о вакцинации Александр Ружинский остался верен своей позиции и заявил, что QR-коды — это инструмент принуждения, а постановление, вводящее их, незаконно. «Если мы живем по постановлению, а не по закону, и, если за его неисполнение наступает уголовная или иная ответственность, это значит, что мы превращаемся в удельное княжество», — заявил он.

По итогам встречи бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов пообещал направить в Смольный «дополнительные предложения по минимизации последствий от введения ограничительных мер». Коновалов, в свою очередь, намерен подготовить письменную аргументацию своей позиции — сделать это его призвал глава «Рестограда» Ружинский: «Мы договорились, что если есть крепкие юридические аргументы, то готовы к этим аргументам присоединяться. Но пока, кроме популизма и хайпа, ничего не наблюдаем».