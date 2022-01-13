Рестораторы Петербурга призвали губернатора сохранить QR-коды. Бойкотирующие их настаивают на отмене

В Смольном прошло обсуждение бойкота QR-кодов о вакцинации, который объявили уже более 100 представителей бизнеса Петербурга. Участники не сошлись во мнениях: рестораторы призвали губернатора сохранить пропускную систему, идеолог бойкота Александр Коновалов — отменить.
Встреча с бизнес-омбудсменом Петербурга Александром Абросимовым прошла накануне, 12 января. Как пишет «Деловой Петербург», участие в ней приняли исполнительный директор объединения предприятий общественного питания «Рестоград» Александр Ружинский, исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков и предприниматель Александр Коновалов, ставший идеологом бойкота QR-кодов о вакцинации.
«Рестоград» выступает за конструктивный диалог с властью. По мнению главы объединения Александра Ружинского, ограничения по коронавирусу, которые «выглядят сейчас как слоистый пирог» и порождают коллапс отрасли, необходимо отменять поэтапно. «Есть ограничения, которые, мне кажется, можно снимать без условий, если уже введены QR-коды, с которыми нам всем придется жить дальше. К примеру, посадка 50% для ресторанов и ограниченный вход на фудкорты, которые страдают во все эти волны больше всего», — отметил он.
Исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков считает, что QR-коды являются рабочим инструментом сдерживания пандемии — но только в том случае, если они приняты во всех отраслях, а не только в общепите и ритейле. «Если сейчас две недели отработаем без QR-кодов, а потом сядем по домам, последствия будут более катастрофичными», — сказал он.
Идеолог бойкота QR-кодов о вакцинации Александр Ружинский остался верен своей позиции и заявил, что QR-коды — это инструмент принуждения, а постановление, вводящее их, незаконно. «Если мы живем по постановлению, а не по закону, и, если за его неисполнение наступает уголовная или иная ответственность, это значит, что мы превращаемся в удельное княжество», — заявил он.
По итогам встречи бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов пообещал направить в Смольный «дополнительные предложения по минимизации последствий от введения ограничительных мер». Коновалов, в свою очередь, намерен подготовить письменную аргументацию своей позиции — сделать это его призвал глава «Рестограда» Ружинский: «Мы договорились, что если есть крепкие юридические аргументы, то готовы к этим аргументам присоединяться. Но пока, кроме популизма и хайпа, ничего не наблюдаем».
Напомним, в декабре 2020 года Коновалов запустил «Карту сопротивления» с заведениями общепита Петербурга, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. Спустя несколько дней после появления карты ее было решено закрыть. Тогда авторам удалось «достучаться», а власть «наконец услышала» бизнес. В январе Коновалов стал идеологом бойкота QR-кодов. В нем участвуют уже более 100 организаций: к противникам присоединились магазины и образовательные учреждения.
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