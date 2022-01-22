В Петербурге провели рейды по барам и кафе, поддержавших QR-протест. Закрыли 20 заведений

В ночь на 22 января в Центральном районе Петербурга провели рейды по кафе и барам, которые участвовали в акции против QR-кодов. Приостановлена деятельность 20 заведений, пишет пресс-служба городского управления СК.
Так, при участии профильных комитетов правительства города, Роспотребнадзора и сотрудников полиции проведены осмотры 20 заведений, владельцы которых поддержали QR-сопротивление. Все они работали ночью без проверки QR-кодов у посетителей.
«Выявлены многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в сфере защиты прав потребителей, в результате чего в отношении юридических лиц составлено 32 протокола об административных правонарушениях. Деятельность вышеуказанных заведений временно приостановлена», — сообщает пресс-служба.
На 103 человек, которые находились в данных заведениях, составили протоколы об административных правонарушениях. Также в ходе осмотров были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, видеорегистраторы, кассовые аппараты.
Напомним, к бойкоту QR-кодов о вакцинации в Петербурге присоединились уже 150 заведений. Список заведений, отказывающихся принимать посетителей по QR-кодам, теперь опубликован на отдельном сайте.
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