Увольнять за отказ прививаться от коронавируса незаконно, заявил Путин. Но только при наличии медотвода

Житель Москвы записал видеообращение к президенту и рассказал о ситуации, в которой оказалась его жена — учительница одной из школ столицы. Женщине, по его словам, в учреждении угрожают увольнением за отказ от прививки против COVID-19. При этом у нее есть медотвод, который она предоставляла директору школы. На вопрос о законности данных действий Путин ответил: «Это незаконно».

Также Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. Были предложения коллег привести вакцинацию против ковида в национальный план, но депутаты Госдумы не поддержали. Она не является обязательной. В случае эпидемии и при рекомендации от главных санитарных врачей главы регионов могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан. Это в рамках закона», — отметил президент.

В апреле президент России Владимир Путин завершил цикл вакцинации. Первую дозу глава государства получил 22 марта, вторую 14 апреля, однако какого именно препарата — не раскрывал. Сегодня, 30 июня, в ходе прямой линии с россиянами Путин признался, что поставил себе «Спутник V».