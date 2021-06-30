Увольнять за отказ прививаться от коронавируса незаконно, заявил Путин. Но только при наличии медотвода

Увольнять человека с работы за отказ прививаться от коронавируса, если у него есть медицинские противопоказания, незаконно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
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Фото: Shutterstock.com
Житель Москвы записал видеообращение к президенту и рассказал о ситуации, в которой оказалась его жена — учительница одной из школ столицы. Женщине, по его словам, в учреждении угрожают увольнением за отказ от прививки против COVID-19. При этом у нее есть медотвод, который она предоставляла директору школы. На вопрос о законности данных действий Путин ответил: «Это незаконно».
Также Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. Были предложения коллег привести вакцинацию против ковида в национальный план, но депутаты Госдумы не поддержали. Она не является обязательной. В случае эпидемии и при рекомендации от главных санитарных врачей главы регионов могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан. Это в рамках закона», — отметил президент.
В апреле президент России Владимир Путин завершил цикл вакцинации. Первую дозу глава государства получил 22 марта, вторую 14 апреля, однако какого именно препарата — не раскрывал. Сегодня, 30 июня, в ходе прямой линии с россиянами Путин признался, что поставил себе «Спутник V».
Напомним, ранее руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев дал прогноз о том, что в июне-июле 2021 года в России не исключен многократный рост числа заболевших коронавирусом — до 52 тысяч новых случаев за сутки. Ученые СПбГУ, основываясь на математической модели распространения коронавирусной инфекции, также говорят о том, что пик заболеваемости коронавирусом в рамках третьей волны пандемии в России придется на конец июня. Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил о снижении эффективности «Спутника V» против индийского штамма коронавируса — примерно в 2,6 раза.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге продолжает расти. В больницы города увозят уже по тысяче человек в день, в основном болеют молодые. Одновременно с этим председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявляет о выходе города на плато по заболеваемости. Сегодня зафиксирован новый рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки с начала пандемии — 669. Петербургский Роспотребнадзор заявил о рекордной летальности от коронавируса — как ни при одной другой болезни. В городе открывают дополнительные пункты регистрации смертей. На фоне рекордной статистики по смертности от коронавируса в других отделениях уже образовались очереди.
В России утвердили рекомендации о порядке вакцинации от коронавируса. Рассказываем о том, что важно знать о прививке — как до ее получения, так и после.
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