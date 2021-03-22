Владимир Путин сделает прививку от коронавируса. Уже завтра!

«Вакцинация — это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — заявил Путин сегодня, 22 марта, в ходе совещания о наращивании производства вакцин от коронавируса.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин. Какой именно, он не уточнил: «Это будет одна из трех наших вакцин. Все они хорошие и надежные».

Вакцинация президента России не станет публичным мероприятием — как это делали политики в некоторых других странах. «Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие», — добавил Песков.

Почему президент России Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса? В декабре 2020 года этому мешало ограничение по возрасту — на тот момент вакцину могли поставить только людям от 18 до 60 лет, а Путину 68. Позже Минздрав разрешил использовать вакцину «Спутник V» для людей старше 60 лет, однако президент прививку так и не получил. В феврале 2021 года тайну раскрыл сам Путин.