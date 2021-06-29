Комздрав: Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19

«По числу положительных первичных тестов на прошлой неделе мы не наблюдали существенного роста с неделей ранее. Есть некоторые и другие симптомы, которые говорят, что в настоящее время вышли фактически пусть на очень высокое, но на плато. Существенного роста числа заболевших, нуждающихся в стационарной помощи, не ожидаем», — заявил Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По мнению Лисовца, особенность третьей волны заболеваемости коронавирусом в Петербурге в том, что госпитализируют больше молодых людей. Одновременно болеют меньше детей, чем раньше. Доля тяжелых пациентов сравнима с зимним периодом — 22-23%.

Что касается вакцинации, то ее следует проходить тем людям, которые переболели полгода назад и раньше. Точные алгоритмы для тех, кто уже получил прививку, в ближайшее время должен представить Минздрав России. Пока можно предполагать, что люди, прошедшие вакцинацию в декабре или январе, имеют иммунитет, им не стоит переживать по поводу развития тяжелых форм заболевания.

«Читая инструкции к препаратам, мы там не увидим рекомендаций по поводу определения уровня антител. Если есть желание, можно определить уровень, но это внесет сумятицу в принятие решений. Поэтому я бы советовал: переболел полгода назад — вакцинируйся», — резюмировал Лисовец.

Пик заболеваемости коронавирусом в рамках третьей волны пандемии в России придется на конец июня, когда суточный прирост заболевших составит более 21 тысячи человек. Такие прогнозы дают ученые СПбГУ, основываясь на математической модели распространения коронавирусной инфекции. Ранее ученые также выяснили, какие симптомы испытывают заболевшие коронавирусом, несмотря на прививку. Их всего четыре. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы понять, что болезнь все-таки настигла.