Петербургский Роспотребнадзор заявил о рекордной летальности от коронавируса — как ни при одной другой болезни

«Летальность составляет 3,5%. Это очень много. Ни при одной другой болезни, инфекции предыдущих лет мы такой летальности не отмечали. 80% умерших от коронавируса — люди старше 65 лет. Чхинджерия также отметила, что «на сегодняшний день у нас нет официальных данных о том, что кто-то из привитых погиб», — заявила Чхинджерия.

По словам Чхинджерии, 5-10% людей не способны вырабатывать иммунитет к коронавирусу, потому «привитые люди тоже болеют». При этом статистика показывает: с 10 октября, когда в Петербурге началась вакцинация, заболели 2 594 привитых человека, 1 206 из них заразились спустя не менее 15 дней после полной вакцинации, что примерно 0,3% от общего количества полностью привитых.

Чтобы «зафиксировать заболеваемость», необходимо привить 60% петербуржцев — то есть более 2 миллионов 670 тысяч человек. Такой уровень планируется достигнуть до 31 августа. На сегодня, по официальным данным, в Петербурге полный цикл вакцинации закончили 696 тысяч человек.

Накануне председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о выходе города на плато по заболеваемости коронавирусом: «По числу положительных первичных тестов на прошлой неделе мы не наблюдали существенного роста с неделей ранее. Есть некоторые и другие симптомы, которые говорят, что в настоящее время вышли фактически пусть на очень высокое, но на плато. Существенного роста числа заболевших, нуждающихся в стационарной помощи, не ожидаем».

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу с ним не согласна. «Мы наблюдаем за этой инфекцией со 2 марта 2020 года и уже пережили два ярко выраженных подъема и спада. Мы видим, что пик подъема — максимальные показатели заболеваемости — длятся в нашем городе не менее четырех недель. Мы сейчас не можем даже сказать, мы вышли на пик или нет, или еще находимся в фазе роста», — пояснила Ирина Чхинджерия.

Напомним, в Петербурге открывают дополнительные пункты регистрации смертей. На фоне рекордной статистики по смертности от коронавируса в других отделениях уже образовались очереди.