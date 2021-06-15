Соловьев, проанализировав статистику прироста новых случаев коронавируса, связанную с активным распространением новых штаммов в разных странах мира, пришел к выводу, что в России мог поменяться основной циркулирующий штамм COVID-19. «Динамика смены штамма, скрытой угрозы, осталась незамеченной до момента взрывного, стремительного роста госпитализаций в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других субъектах», — полагает эксперт.

«По всей видимости, мы «проспали» момент, когда произошла смена циркулирующего штамма и доминирующее положение занял новый вариант. Иначе сложно объяснить взрывной рост в России. Рост синхронный — новых случаев и госпитализации, что удивляет и неприятно поражает. Обычно, есть отставание в 2-3 недели меду началом изменения эпидемиологической ситуации и значительным ростом госпитализации. […] В России проводится очень мало исследований генома коронавируса, что позволяло говорить лишь о нескольких десятках случаев обнаружения новых вариантов, завезенных из Турции и Танзании в апреле, а в последующем говорить об обнаружении десятков случаев внутреннего распространения», — заявил он.

По подсчетам эксперта, общие выводы и прогноз по России «крайне тревожные». При негативном сценарии, связанном с распространением новых штаммов коронавируса, можно будет «наблюдать фазу роста заболеваемости продолжительностью 1,5-2 месяца (июнь-июль) с достижением уровня новых ежедневных случаев 52 800 (6 кратный рост)».

«Надеюсь, мы не увидим 25 кратного прироста, как в Индии... Кто будет болеть? Болеть будут все! В первую очередь невакцинированные, но будут болеть и вакцинированные, и переболевшие раньше. Будет ли увеличение тяжелых пациентов? Да. Будет много тяжелых пациентов разного возраста. Что делать? Вакцинироваться ускоренными темпами! Несмотря на снижение эффективности вакцин по отношению к Дельте [штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Индии] — вакцины значительно снижают риск госпитализации, тяжелого заболевания и смертности. Не исключают, к сожалению, но значительно снижают! […] Можно ли добиться успеха в борьбе с ковидом? Можно! Посмотрите на Израиль!», — резюмировал Соловьев.