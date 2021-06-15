В июне-июле 2021 года в России не исключен многократный рост числа заболевших коронавирусом — до 52 тысяч новых случаев за сутки. Такой прогноз дал руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев.
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Фото: Shutterstock.com
Соловьев, проанализировав статистику прироста новых случаев коронавируса, связанную с активным распространением новых штаммов в разных странах мира, пришел к выводу, что в России мог поменяться основной циркулирующий штамм COVID-19. «Динамика смены штамма, скрытой угрозы, осталась незамеченной до момента взрывного, стремительного роста госпитализаций в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других субъектах», — полагает эксперт.
«По всей видимости, мы «проспали» момент, когда произошла смена циркулирующего штамма и доминирующее положение занял новый вариант. Иначе сложно объяснить взрывной рост в России. Рост синхронный — новых случаев и госпитализации, что удивляет и неприятно поражает. Обычно, есть отставание в 2-3 недели меду началом изменения эпидемиологической ситуации и значительным ростом госпитализации. […] В России проводится очень мало исследований генома коронавируса, что позволяло говорить лишь о нескольких десятках случаев обнаружения новых вариантов, завезенных из Турции и Танзании в апреле, а в последующем говорить об обнаружении десятков случаев внутреннего распространения», — заявил он.
По подсчетам эксперта, общие выводы и прогноз по России «крайне тревожные». При негативном сценарии, связанном с распространением новых штаммов коронавируса, можно будет «наблюдать фазу роста заболеваемости продолжительностью 1,5-2 месяца (июнь-июль) с достижением уровня новых ежедневных случаев 52 800 (6 кратный рост)».
«Надеюсь, мы не увидим 25 кратного прироста, как в Индии... Кто будет болеть? Болеть будут все! В первую очередь невакцинированные, но будут болеть и вакцинированные, и переболевшие раньше. Будет ли увеличение тяжелых пациентов? Да. Будет много тяжелых пациентов разного возраста. Что делать? Вакцинироваться ускоренными темпами! Несмотря на снижение эффективности вакцин по отношению к Дельте [штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Индии] — вакцины значительно снижают риск госпитализации, тяжелого заболевания и смертности. Не исключают, к сожалению, но значительно снижают! […] Можно ли добиться успеха в борьбе с ковидом? Можно! Посмотрите на Израиль!», — резюмировал Соловьев.
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Фото: Shutterstock.com
Вот несколько советов о том, как бороться с коронавирусом сейчас, которые дал руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев:
- Вакцинироваться
- При первых симптомах заболевания (симптомы ОРВИ и/или расстройства кишечника) — остаться дома, самоизолироваться, сделать тест ПЦР (или антигенный) на коронавирус
- Избегать необязательных поездок между городами и тем более в другие регионы
- Избегать встреч большими компаниями, особенно в закрытых помещениях
- Носить маски, а лучше респираторы при поездках в общественном транспорте и посещении общественных мест. Не есть в общественном транспорте
«Нужна более быстрая реакция на угрозу! Нужно отменять все массовые мероприятия! Нужно призывать к переводу на режим домашней работы всех, кто может работать дома! Нужно жестко контролировать соблюдение масочного режима в транспорте и общественных зонах! Нужно добиваться реальной социальной дистанции и не допускать скопления людей в закрытых помещениях, тем более с плохим воздухообменом! Нужно больше тестировать на ковид! Нужно выделять «красные» (неблагополучные по распространению ковида) регионы и контролировать перемещение людей — при въезде в регион с хорошей (относительно хорошей) эпидемиологической ситуацией из «красного» региона нужно обязательно соблюдать самоизоляцию (минимум 7 дней) и тестироваться при выходе из самоизоляции (ПЦР или антигенный тест)», — добавил он.
Генеральный директор и главный врач частной скорой помощи CORIS Лев Авербах прокомментировал слова коллеги. «Похоже, надвигается полная задница, причем очень быстро. Если об этом пишет Александр Соловьев, то так оно и есть», — заявил он, сделав перепост материала эксперта.
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