Что нужно знать о вакцинации (и ревакцинации) от коронавируса: в рекомендациях Минздрава и Роспотребнадзора

Временные рекомендации о порядке вакцинации россиян от коронавируса утвердило сегодня Министерство здравоохранения. Документ направлен в регионы. В нем говорится:

После достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год.

Для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества.

Прививаться можно любой зарегистрированной вакциной.

Если при первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.

Свои рекомендации россиянам также дал Роспотребнадзор. Они касаются поведения человека непосредственно после получения прививки. После вакцинации ведомство просит «отнеситесь к своему здоровью внимательно»: