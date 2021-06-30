Что нужно знать о вакцинации (и ревакцинации) от коронавируса: в рекомендациях Минздрава и Роспотребнадзора

В России утвердили рекомендации о порядке вакцинации от коронавируса. Рассказываем о том, что важно знать о прививке — как до ее получения, так и после.
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Временные рекомендации о порядке вакцинации россиян от коронавируса утвердило сегодня Министерство здравоохранения. Документ направлен в регионы. В нем говорится:
- После достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год.
- Для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества.
- Прививаться можно любой зарегистрированной вакциной.
- Если при первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.
Свои рекомендации россиянам также дал Роспотребнадзор. Они касаются поведения человека непосредственно после получения прививки. После вакцинации ведомство просит «отнеситесь к своему здоровью внимательно»:
- У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и др. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.
- В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, сауна. Принимать душ можно спокойно.
- В первые три дня после вакцинации рекомендуется ограничить прием алкоголя.
- Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.
- Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены.
- Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, не переживайте. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства.
- Если вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом с друзьями и близкими. Возможно, именно ваш пример станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, кто этого еще не сделал.
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