В центре Гамалеи заявили о снижении эффективности «Спутника V» против индийского штамма коронавируса

«Мы видим, что в отношении штамма «дельта» есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении "Спутник V"», — заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. По его словам, эти цифры незначительные — в отношении зарубежных вакцин снижение составляет от 3 до 5 раз. «Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. Падение есть, но падение незначительно», — резюмировал он.

По заявлению Логунова, на сегодняшний день эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса составляет порядка 90%. «Разработчики умышленно не занижают цифры, мы смотрим те электронные системы, ЕМИАС И ЕГИСЗ, которые интегрально собирают информацию. По этой информации, даже в отношении индийского штамма эффективность вакцины «Спутник» продолжает сохраняться порядка 90%. <…> Эффективность мы сейчас оцениваем по разным параметрам, сохраняется выше 90%», — отметил заместитель директора Центра имени Гамалеи.

При этом Логунов считает, что в России из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции инфекции. «У нас с вами создается небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов», — резюмировал он.