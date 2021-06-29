В Петербурге открывают дополнительные пункты регистрации смертей. В других уже очереди

Три новых пункта регистрации смертей начнут работу в Петербурге с 1 июля. Прием граждан по вопросам регистрации акта гражданского состояния о смерти будет осуществляться до 15 июля включительно:

в отделе ЗАГС Красносельского района по улице Доблести, 36. Телефоны для связи: 246-63-26, 246-63-27;

в отделе ЗАГС Невского района по Народной улице, 2. Телефон для связи 446-84-80;

в отделе ЗАГС Калининского района по улице Верности, 4а. Телефон для связи 576-83-40.

«В интересах граждан и с целью соблюдения социальной дистанции Комитет по делам ЗАГС предоставляет возможность зарегистрировать акт гражданского состояния о смерти дополнительно в трех отделах. Для регистрации актов гражданского состояния о смерти в указанных отделах будет выделен один специалист, и прием граждан по вопросам регистрации акта гражданского состояния о смерти будет осуществляться до 15 июля включительно», — приводит «Фонтанка» заявление Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Сегодня зафиксирован абсолютный рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки с начала пандемии — 652. В Петербурге тоже — 119 летальных исходов. В Центральном районе в первый день работы отдела регистрации актов гражданского состояния о смерти на улице Достоевского, 9, люди стоят в очередях. Записаться электронно возможности нет, так как «пока не ввели соответствующие ограничения».

Госпитализация с коронавирусом в Петербурге продолжает расти. В больницы города увозят уже по тысяче человек в день, в основном болеют молодые. Одновременно с этим председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявляет о выходе города на плато по заболеваемости.