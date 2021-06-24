«Как жарко в "красной" зоне»: врач показал видео из больницы для пациентов с COVID-19

На видео Симаков стоит в зеленом медицинском костюме, уже сняв средства индивидуальной защиты и спецзащиту. С его лица потоком стекает пот, он говорит: «Как жарко в красной зоне». Сейчас в Рязане, как в Москве и Петербурге, стоит жара — столбики термометров поднялись до отметок в +35…+37 градусов.

Ранее о жаре в «красных» зонах больниц, перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусом, рассказали петербургские врачи. Колонка врача-инфекциониста одного из крупнейших городских стационаров вышла на сайте «Доктор Питер».

«Очки начали потеть, спина стала мокрой и ты смотришь на часы — 07:56. Впереди 12 часов в этом костюме с правом на перерыв… Через два часа работы вдруг задаешься вопросом — а почему пол мокрый под столами? Под каждым рабочим столом лужа, от которой отходят вереницы следов по коридорам. У нас прорвало трубу? А нет, все проще — это пот, стекая вниз со всего тела, находит поры нетканого материала бахил и вытекает наружу. Просто когда ты сидишь — он делает это быстрее и скапливается лужа», — поделился врач.