«Как жарко в "красной" зоне»: врач показал видео из больницы для пациентов с COVID-19

Врач-хирург Рязанской областной клинической больницы Роман Симаков записал видео после работы в «красной» зоне больницы для пациентов с COVID-19. В коротком ролике с его лица потоком стекает пот.
На видео Симаков стоит в зеленом медицинском костюме, уже сняв средства индивидуальной защиты и спецзащиту. С его лица потоком стекает пот, он говорит: «Как жарко в красной зоне». Сейчас в Рязане, как в Москве и Петербурге, стоит жара — столбики термометров поднялись до отметок в +35…+37 градусов.
Ранее о жаре в «красных» зонах больниц, перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусом, рассказали петербургские врачи. Колонка врача-инфекциониста одного из крупнейших городских стационаров вышла на сайте «Доктор Питер».
«Очки начали потеть, спина стала мокрой и ты смотришь на часы — 07:56. Впереди 12 часов в этом костюме с правом на перерыв… Через два часа работы вдруг задаешься вопросом — а почему пол мокрый под столами? Под каждым рабочим столом лужа, от которой отходят вереницы следов по коридорам. У нас прорвало трубу? А нет, все проще — это пот, стекая вниз со всего тела, находит поры нетканого материала бахил и вытекает наружу. Просто когда ты сидишь — он делает это быстрее и скапливается лужа», — поделился врач.
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Фото: Shutterstock.com
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд буду увеличивать до 10 тысяч мест.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 388 тысяч, в Москве — 1 миллион 315 тысяч, в Петербурге — 461 тысячу, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 179 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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