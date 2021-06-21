Основная задача, которую нужно выполнить в короткие сроки, это формирование коллективного иммунитета к коронавирусу в России. Поэтому ревакцинироваться можно уже через полгода после получения первой прививки. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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«Основная задача — чтобы население поняло, что это жизнесбережение, и нам нужно сформировать у каждого человека иммунитет для профилактики заболеваемости или тяжелого течения, и нужно сделать это в очень короткий промежуток времени. Мы сегодня выработали определение подходы, сейчас уже кладем их на бумагу — это кратность ревакцинации, что в период эпидподъема это можно сделать в период шести месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее», — заявил Мурашко.
В период более спокойной эпидемиологической ситуации ревакцинироваться можно будет раз в год — «но для этого еще нужно выйти из острой ситуации». «Достаточный уровень антител создает хорошую протективную защиту, но еще один важный момент, и мы уже статистически это выработали: не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является более оптимальной», — добавил министр здравоохранения.
В настоящий момент Мурашко призывает россиян ограничивать контакты и вакцинироваться — в частности из-за большой заразности индийского штамма коронавируса. «Он более контагиозен, быстрее передается, поэтому методы профилактики должны включать в себя в том числе (до тех пор, пока мы не сформируем коллективный иммунитет) ограничения по количеству людей, контактирующих между собой. Второе — это достаточный уровень антител. Почему мы говорим про ревакцинацию — она позволяет нам сегодня не привязываться к тому или иному штамму, потому что достаточный уровень антител создает хорошую протективную защиту», — заключил он.
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 334 тысячи, в Москве — 1 миллион 294 тысячи, в Петербурге — 458 тысяч, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 178 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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