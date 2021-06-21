«Основная задача — чтобы население поняло, что это жизнесбережение, и нам нужно сформировать у каждого человека иммунитет для профилактики заболеваемости или тяжелого течения, и нужно сделать это в очень короткий промежуток времени. Мы сегодня выработали определение подходы, сейчас уже кладем их на бумагу — это кратность ревакцинации, что в период эпидподъема это можно сделать в период шести месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее», — заявил Мурашко.

В период более спокойной эпидемиологической ситуации ревакцинироваться можно будет раз в год — «но для этого еще нужно выйти из острой ситуации». «Достаточный уровень антител создает хорошую протективную защиту, но еще один важный момент, и мы уже статистически это выработали: не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является более оптимальной», — добавил министр здравоохранения.

В настоящий момент Мурашко призывает россиян ограничивать контакты и вакцинироваться — в частности из-за большой заразности индийского штамма коронавируса. «Он более контагиозен, быстрее передается, поэтому методы профилактики должны включать в себя в том числе (до тех пор, пока мы не сформируем коллективный иммунитет) ограничения по количеству людей, контактирующих между собой. Второе — это достаточный уровень антител. Почему мы говорим про ревакцинацию — она позволяет нам сегодня не привязываться к тому или иному штамму, потому что достаточный уровень антител создает хорошую протективную защиту», — заключил он.