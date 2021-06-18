Нового роста заболеваемости коронавирусом не удалось избежать из-за массового игнорирования мер профилактики, а молодежь как наиболее активная часть населения вирус «распространяет в своей среде и в других возрастных группах». Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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Фото: Shutterstock.com
«Нам не удалось избежать нового подъема заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса. Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения — молодежь его распространяет в своей среде и в других возрастных группах», — приводит РИА «Новости» слова Пшеничной.
Также заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что в последнее время россияне расслабились, посчитав, что эпидемия позади хотя предпосылок к этому пока еще нет — коллективный иммунитет в стране не выработан.
Кроме того, летом коронавирус никуда не делся, а многие активно перемещаются из города в город, из региона в регион, кто-то выезжает за границу, это создает условия для дальнейшего распространения вируса, пояснила Пшеничная. «Поэтому так жизненно важно вакцинироваться. Сейчас это единственная возможность остановить рост заболеваемости», — подчеркнула она.
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 281 тысячу, в Москве — 1 миллион 269 тысяч, в Петербурге — 455 тысячи, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 177 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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