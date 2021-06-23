Петербуржцы установили рекорд по числу вакцинировавшихся от COVID-19 — более 10 тысяч за сутки

Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня первично привито рекордное количество горожан — 10 132 человека, вторично — 6 120. Ранее самое большое количество привившихся было в феврале — 9 502. Всего в Петербурге на 23 июня первично привито 811 895 человек, из них 676 001 полностью закончили цикл вакцинации.

«Темпы вакцинации заметно увеличились. Десять тысяч человек в сутки — это хороший результат. Но сегодня, когда заболеваемость вновь растет, этого уже недостаточно. Чтобы противостоять новому всплеску коронавирусной инфекции, необходимо делать не менее 20 тысяч прививок день. Не ждите, прививайтесь сейчас, позаботьтесь о своем здоровье и о безопасности окружающих», — отметил губернатор Александр Беглов.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины 952 102 комплекта доз, из них 27 540 — «ЭпиВакКорона», 17 160 — «КовиВак», остальное — «Спутник V». Запас вакцины в городе на сегодняшний день — 140 207 комплектов доз. В Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций: городских — 107, федеральных — 6, частных — 21. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к основным.