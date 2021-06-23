Петербуржцы установили рекорд по числу вакцинировавшихся от COVID-19 — более 10 тысяч за сутки

Сегодня петербуржцы установили рекорд по числу вакцинировавшихся от коронавируса — за сутки прививку получили более 10 тысяч человек. Ранее самое большое количество привившихся было в феврале.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня первично привито рекордное количество горожан — 10 132 человека, вторично — 6 120. Ранее самое большое количество привившихся было в феврале — 9 502. Всего в Петербурге на 23 июня первично привито 811 895 человек, из них 676 001 полностью закончили цикл вакцинации.
«Темпы вакцинации заметно увеличились. Десять тысяч человек в сутки — это хороший результат. Но сегодня, когда заболеваемость вновь растет, этого уже недостаточно. Чтобы противостоять новому всплеску коронавирусной инфекции, необходимо делать не менее 20 тысяч прививок день. Не ждите, прививайтесь сейчас, позаботьтесь о своем здоровье и о безопасности окружающих», — отметил губернатор Александр Беглов.
Нарастающий итог поступившей в город вакцины 952 102 комплекта доз, из них 27 540 — «ЭпиВакКорона», 17 160 — «КовиВак», остальное — «Спутник V». Запас вакцины в городе на сегодняшний день — 140 207 комплектов доз. В Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций: городских — 107, федеральных — 6, частных — 21. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к основным.
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд буду увеличивать до 10 тысяч мест.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 368 тысяч, в Москве — 1 миллион 307 тысяч, в Петербурге — 460 тысяч, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 179 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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