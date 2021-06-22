За все время Петербург получил почти 1 млн. доз вакцины от COVID-19. Но одного из трех препаратов все равно не хватает

Согласно отчету Смольного, С начала вакцинации от COVID-19 Петербург получил в общей сложности почти миллион доз вакцины. На фармбазу сегодня поступила новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») в количестве 64 160 комплектов доз. Всего в город поступило нарастающим итогом 952 102 комплекта доз вакцины, из них 27 540 — «ЭпиВакКорона», 17 160 — «КовиВак», остальное — Гам-КОВИД-Вак. На сегодняшний день запас вакцины всех наименований в городе составляет 150 339 комплектов доз.

Как пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу Комитета по здравоохранению, по состоянию на 21 июня первую дозу вакцины «КовиВак» получили 11 019 человек. Это означает, что на сегодняшний день в городе осталось 6 141 доз препарата. Очереди на вакцинацию «КовиВаком» сформированы, записаться на прививку именно этой вакциной практически невозможно.

На сегодняшний день в Петербурге привито первично в общей сложности 801 763 человека, из них 669 881 полностью закончили цикл вакцинации. За понедельник, 21 июня, первично привито 9 070 человек, вторично 5 109.

В городе работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций — 107 городских, 6 федеральных, 21 частных. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным.