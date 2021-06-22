За все время Петербург получил почти 1 млн. доз вакцины от COVID-19. Но одного из трех препаратов все равно не хватает

С начала вакцинации Петербург получил в общей сложности почти 1 миллион доз вакцины от коронавируса. На сегодняшний день запасы составляют более 150 тысяч комплектов доз. Однако не каждого препарата в достатке — одной из трех доступных на сегодняшний день вакцин, «КовиВака», осталось менее 6 тысяч доз.
-
Фото: Shutterstock.com
Согласно отчету Смольного, С начала вакцинации от COVID-19 Петербург получил в общей сложности почти миллион доз вакцины. На фармбазу сегодня поступила новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») в количестве 64 160 комплектов доз. Всего в город поступило нарастающим итогом 952 102 комплекта доз вакцины, из них 27 540 — «ЭпиВакКорона», 17 160 — «КовиВак», остальное — Гам-КОВИД-Вак. На сегодняшний день запас вакцины всех наименований в городе составляет 150 339 комплектов доз.
Как пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу Комитета по здравоохранению, по состоянию на 21 июня первую дозу вакцины «КовиВак» получили 11 019 человек. Это означает, что на сегодняшний день в городе осталось 6 141 доз препарата. Очереди на вакцинацию «КовиВаком» сформированы, записаться на прививку именно этой вакциной практически невозможно.
На сегодняшний день в Петербурге привито первично в общей сложности 801 763 человека, из них 669 881 полностью закончили цикл вакцинации. За понедельник, 21 июня, первично привито 9 070 человек, вторично 5 109.
В городе работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций — 107 городских, 6 федеральных, 21 частных. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным.
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд буду увеличивать до 10 тысяч мест.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 350 тысячи, в Москве — 1 миллион 300 тысячи, в Петербурге — 459 тысяч, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 178 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.