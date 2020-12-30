Что произойдет в Петербурге в 2021 году: от новых общественных пространств до возрождения фестивалей

Окончание пандемии и возрождение мероприятий

По крайней мере, мы на это надеемся. До коллективного иммунитета нам еще очень далеко, зато уже в начале 2021 года в стране развернется вакцинация. В Петербурге массово прививать от COVID-19 препаратом «Спутник V» начнут в середине января.

Надеются на улучшение обстановки и организаторы фестивалей: уже объявлены даты Present Perfect Festival, он пройдет с 23 по 25 июля, фестиваля Gamma — он состоится с 9 по 11 июля, и Stereoleto — 13 и 14 июня.

Тем не менее, на законодательном уровне страна, кажется, готовится к тому, что коронавирус никуда не уйдет: весной в России примут закон о дистанционном образовании в случае чрезвычайных ситуаций, а с 1 января вступает в силу закон о регулировании удаленной работы.