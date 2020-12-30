Что произойдет в Петербурге в 2021 году: от новых общественных пространств до возрождения фестивалей

«Собака.ru» готовится праздновать Новый год и настраивается на позитивный лад: рассказываем, что хорошего произойдет в городе в следующем году.
Окончание пандемии и возрождение мероприятий
По крайней мере, мы на это надеемся. До коллективного иммунитета нам еще очень далеко, зато уже в начале 2021 года в стране развернется вакцинация. В Петербурге массово прививать от COVID-19 препаратом «Спутник V» начнут в середине января.
Надеются на улучшение обстановки и организаторы фестивалей: уже объявлены даты Present Perfect Festival, он пройдет с 23 по 25 июля, фестиваля Gamma — он состоится с 9 по 11 июля, и Stereoleto — 13 и 14 июня.
Тем не менее, на законодательном уровне страна, кажется, готовится к тому, что коронавирус никуда не уйдет: весной в России примут закон о дистанционном образовании в случае чрезвычайных ситуаций, а с 1 января вступает в силу закон о регулировании удаленной работы.
Закроют «Маяковскую»
Одна из центральных станций метро будет закрыта почти весь год: с 10 января по 10 декабря 2021 года. Здесь проведут работы по капитальному ремонту вестибюля и наклонного хода. Пересадка со станции «Площадь Восстания» 1-ой линии на станцию «Маяковская» 3-й линии и обратно будет осуществляться в обычном режиме. Для выхода в город в метрополитене просят пользоваться вестибюлями 1 и 2 станции «Площадь Восстания».
В здании бывшего Приморского рынка на Чкаловской откроется фуд-корт
Весной 2021-го в здании бывшего Приморского рынка в Петроградском районе откроется фуд-корт. Проектом, который получит название Balagan, занимается бывший совладелец ресторанного холдинга Italy Group Андрей Перцев. Среди возможных резидентов — ресторанные группы Dreamteam, Duoband, «Бюро» и другие заведения.
В исторических корпусах «Водоканала» откроют центр современного искусства
На месте исторических корпусов «Водоканала» на Пеньковой улице в Петроградском районе появится арт-кластер. Восстановят и приспособят под современное использование территорию площадью 2,2 тысячи квадратных метров — здесь планируют проводить как «серьезные международные выставки», так и выставлять работы молодых художников. Здание мастерских фильтроозонной станции «Водоканала» арендовало РОО «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга», учрежденное художником и предпринимателем Алексеем Сергиенко. Куратором предложили стать заведующему Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрию Озеркову.
Обновление ДК Кирова
Дворец культуры имени Кирова на Васильевском хотят превратить в общественно-деловое пространство. За это взялась проектная команда урбанистов–практиков CitiZen, сформированная на базе компании «Агора.Гастроурбанистика» Артема Балаева, экс-продюсера фестиваля «О, да! Еда!» и Aurora Fashion Week, при участии экспертов, отвечавших за обновление Даниловского рынка в Москве. Они предлагают два варианта развития ДК: креативно-технологический хаб или «центр развития человека». В здании необходимо провести противоаварийные работы. Обновленный комплекс будет запускаться частями, первые открытия состоятся уже в 2021 году.
Благоустройство набережных рек Охта и Оккервиль
В 2021 году начнутся работы по благоустройству набережных рек Охта и Оккервиль — проект создавали вместе с жителями города. Обновление территории происходит в рамках проекта «Твой город», который стартовал в феврале 2020 года. Участником пилотного проекта стал Красногвардейский район, именно он победил в общегородском конкурсе. Администрация района предложила для благоустройства территорию левого берега Охты от моста Шаумяна до Уткина моста и оба берега Оккервиля от Уткина моста до Заневского моста, а также нашла инвестора — инвестиционно-строительный холдинг AAG. Общий бюджет проекта составит не менее 100 млн рублей, половину из которых выделит город, половину — компания AAG. Подробнее о том, что появится в этом месте, можно узнать здесь.
Обновление фабрики «Скороход»
Около станции метро «Московские ворота» может появиться новое общественно-деловое пространство. Девелопер «Охта Групп» презентовал проект развития территории бывшей фабрики «Скороход» на Заставской улице.
Здесь построят торгово-развлекательные и ресторанные зоны. Архитектурную концепцию проекта создала компания «М.Г. Прайват Реконстракшн» совместно с архитектурным бюро «Прокисима». Исторические здания не будут сносить: рабочие демонтируют лишь некоторые лифтовые шахты и переходы, пристроенные в советское время. На месте пустых промышленных помещений появятся, уличная торговля, хостелы. На полную реализацию проекта потребуется пять лет, а первые здания откроются уже в 2021 году.
Компания уже получила проектное финансирование от банка ВТБ, «достаточное для полной реализации проекта», отмечается в описании проекта. Общий объем инвестиций в проект — 5 млрд рублей.
На мысе Кюренниеми и берегу реки Величка появятся заказники
В схему территориального планирования Ленинградской области включены два новых участка — берега реки Величка и мыс Кюренниеми. Уже в 2021 году там появятся природные заказники.
О том, что на мысе Кюренниеми в Ленинградской области создадут особо охраняемую природную территорию, стало известно в сентябре 2020 года. Создавая заказник, специалисты планируют сохранить миграционные стоянки и места гнездования околоводных и водоплавающих птиц, прибрежные растительные сообщества, редкие и находящихся под угрозой исчезновения виды флоры и фауны.
Проект реализуется в рамках конкурса о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией силами областного отделения Всероссийского общества охраны природы.
Еще одним новым природным заказником в Ленинградской области станет территория у реки Велички. Она интересна сложным рельефом и биотопическим разнообразием на относительно небольшой площади. Целью создания данной особо охраняемой природной территории является сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны.
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