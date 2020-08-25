В исторических корпусах «Водоканала» на Петроградке хотят открыть центр современного искусства. Куратором позвали Дмитрия Озеркова

«Арт-Станцию» планируют открыть уже в мае 2021 года. Среди целей кластера — создание инструмента для продвижения проектов в области современного искусства, а также вовлечение в творчество «максимального количества людей и, как следствие, улучшение их жизни». Сам Сергиенко говорит о том, что «русское современное искусство застыло на уровне хобби», поэтому Петербургу необходимы «сильные культурные проекты». «Такие, чтобы все художники мира стали завидовать русским художникам. Я знаю и умею делать такие проекты. Если мы не начнем их делать, недовольство в творческой среде будет расти», — отмечает он.

Главный зал бывших мастерских фильтроозонной станции планируют приспособить «для серьезных международных выставок», в других разместятся постоянные экспозиции, арт-лаборатории, лекторий, также здесь планируют проводить различные концерты и показывать театральные постановки. Под офисы архитектурных студий и дизайнерских бюро отдадут 5–7 % площадей. На втором этаже разместится кафе. Коммерческой части не будет. Во дворе, примыкающем к Петроградской набережной, появится парковка, а во внутреннем дворе — общественное пространство с амфитеатром. Все внешние стены зданий, которые не являются предметом охраны КГИОП, отдадут стрит-арт-артистам и граффитистам.

«Такого открытого, свободного арт-пространства, которое бы имело, с одной стороны, какой-то вкус и вес, а, с другой стороны, было бы свободно в плане посещения, в городе нет. У нас или совсем какой-то треш выставляется в арт-пространствах, если они бесплатные, или начинают уходить в коммерцию, и тогда это какая-то претенциозная чушь. Я надеюсь, что это место найдет своих слушателей, зрителей и посетителей», — отмечает заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа и потенциальный куратор «Арт-Станции» Дмитрий Озерков.