На «Маяковской» проведут капитальный ремонт. Станция петербургского метро будет закрыта почти на год

Объявления о начале капитального ремонта «Маяковской» уже появились на станциях петербургского метрополитена. Для входа и выхода пассажиров станция закроется с 10 января 2021 года — здесь проведут работы по капитальному ремонту вестибюля и наклонного хода.

Пересадка со станции «Площадь Восстания» 1-ой линии на станцию «Маяковская» 3-й линии и обратно будет осуществляться в обычном режиме. Для выхода в город в метрополитене просят пользоваться вестибюлями 1 и 2 станции «Площадь Восстания».

Согласно графику планового капитального ремонта станций петербургского метрополитена, работы на «Маяковской» продлятся 11 месяцев. Срок окончания работ — 10 декабря 2021 года.

Напомним, Комитет по транспорту Петербурга определился с графиком работы общественного транспорта в период предстоящих праздников. Ранее власти уже закрыли метро для петербуржцев в новогоднюю ночь. Оно не будет работать и в ночь на Рождество.