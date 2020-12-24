Объявлены даты проведения Present Perfect Festival в 2021 году

«Опыт 2020-го показал, что сплоченное комьюнити и ответственное стремление быть вместе — сильнее любых обстоятельств. Благодаря общим усилиям нам удалось провести летний фестиваль осенью, открыть собственный музыкальный двор и на два месяца забыться на берегу Невы, став примером несгибаемой веры в собственное дело», — отметил идеолог Roots United Дмитрий Агалаков.

Как рассказали «Собака.ru» в Roots United, организаторы Present Perfect Festival «с оптимизмом смотрят в будущее и планируют фестиваль с учетом различных возможных сценариев». Уже сейчас в продажу поступил первый тираж билетов — до 31 декабря их всего 600 штук. Билеты и подробности можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в 2020 году Present Perfect Festival был отменен из-за коронавируса. Вместо него в пространстве «К-30» на Васильевском острове прошел трехдневный Present is Perfect — с выступлениями Shortparis, Nina Kraviz и Mujuice.