В Петербурге около станции метро «Московские ворота», может появиться новое общественно-деловое пространство. Девелопер«Охта Групп» презентовал проект развития территории бывшей фабрики «Скороход» на Заставской улице, пишет«Петербургский дневник».
На территории фабрики «Скороход» планируют сделать лофт-квартал
Так, в течение ближайших 5 лет здесь построят торгово-развлекательные зоны, ресторанные зоны и офисы. Архитектурную концепцию проекта создала компания «М.Г. Прайват Реконстракшн» совместно с архитектурным бюро «Прокисима». Помимо этого, сами здания не будут сносить: рабочие демонтируют лишь некоторые лифтовые шахты и переходы, пристроенные в советское время.
Компания уже получила проектное финансирование от банка ВТБ, «достаточное для полной реализации проекта», отмечается в описании проекта. Общий объем инвестиций в проект — 5 млрд рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.