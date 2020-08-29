На территории фабрики «Скороход» планируют сделать лофт-квартал

Так, в течение ближайших 5 лет здесь построят торгово-развлекательные зоны, ресторанные зоны и офисы. Архитектурную концепцию проекта создала компания «М.Г. Прайват Реконстракшн» совместно с архитектурным бюро «Прокисима». Помимо этого, сами здания не будут сносить: рабочие демонтируют лишь некоторые лифтовые шахты и переходы, пристроенные в советское время.