В Петербурге массовую вакцинацию от коронавируса планируют начать в январе

В Петербурге начало массовой вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V» ожидается в середине января. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора города Олега Эргашева.
По словам чиновника, в настоящее время создают сайт, где горожане смогут записаться на вакцинацию. «Приоритет, конечно, будет отдаваться медикам, педагогам и силовикам, но всегда будут оставаться места», — добавил Эргашев.
Всего в городе открыто 70 пунктов вакцинации, получено 7 тысяч доз вакцины. За неделю 3800 человек привито, также должны привить ещё 3000 человек. Сегодня, 26 декабря, в город поступит еще 5,5 тысячи доз препарата. Как отметил Эргашев, не все врачи готовы делать прививку. «Сейчас задача быстро привить медиков. Ещё и не все хотят. Надо эту работу провести», — подчеркнул он.
Напомним, 15 декабря, во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появилась в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек. Исследование вакцины на беременных проведут после завершения исследования на детях.
14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября. Часть доз поступила в гражданский оборот 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году.
Ранее директор центра Александр Гинцбург заявлял, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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