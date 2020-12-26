В Петербурге массовую вакцинацию от коронавируса планируют начать в январе

По словам чиновника, в настоящее время создают сайт, где горожане смогут записаться на вакцинацию. «Приоритет, конечно, будет отдаваться медикам, педагогам и силовикам, но всегда будут оставаться места», — добавил Эргашев.

Всего в городе открыто 70 пунктов вакцинации, получено 7 тысяч доз вакцины. За неделю 3800 человек привито, также должны привить ещё 3000 человек. Сегодня, 26 декабря, в город поступит еще 5,5 тысячи доз препарата. Как отметил Эргашев, не все врачи готовы делать прививку. «Сейчас задача быстро привить медиков. Ещё и не все хотят. Надо эту работу провести», — подчеркнул он.