Посмотрите, как изменятся набережные рек Охты и Оккервиля — проект благоустройства создавали вместе с жителями города

Благоустройство набережных Охты и Оккервиля проводится в рамках проекта «Твой город», который стартовал в феврале 2020 года. Участником пилотного проекта стал Красногвардейский район, именно он победил в общегородском конкурсе. Администрация района предложила для благоустройства территорию левого берега Охты от моста Шаумяна до Уткина моста и оба берега Оккервиля от Уткина моста до Заневского моста, а также нашла инвестора — инвестиционно-строительный холдинг AAG. Общий бюджет проекта составит не менее 100 млн рублей, половину из которых выделит город, половину — компания AAG.

Представленный вариант проекта благоустройства – не окончательный. Он был презентован жителям и направлен в согласующие комитеты Петербурга. На сессии жители обозначали некоторые моменты, которые, по их мнению, требуют корректировки. Комитеты также могут внести свои изменения в подготовленный проект. Окончательный вариант проекта благоустройства — с внесенными изменениями от горожан и комитетов — должен быть готов до конца 2020 года, а работы здесь начнутся уже в следующем году и займут от года до двух.