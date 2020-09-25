23 сентября прошла восьмая встреча – сессия проекта соучаствующего проектирования «Твой город: Охта/Оккервиль», на которой компания «Проектные решения» представила проект благоустройства набережных рек Охта и Оккервиль на участке от моста Шаумяна до Заневского моста. «Собака.ru» показывает и рассказывает, как изменится это место – работы здесь начнутся уже в 2021 году.
Посмотрите, как изменятся набережные рек Охты и Оккервиля — проект благоустройства создавали вместе с жителями города
Благоустройство набережных Охты и Оккервиля проводится в рамках проекта «Твой город», который стартовал в феврале 2020 года. Участником пилотного проекта стал Красногвардейский район, именно он победил в общегородском конкурсе. Администрация района предложила для благоустройства территорию левого берега Охты от моста Шаумяна до Уткина моста и оба берега Оккервиля от Уткина моста до Заневского моста, а также нашла инвестора — инвестиционно-строительный холдинг AAG. Общий бюджет проекта составит не менее 100 млн рублей, половину из которых выделит город, половину — компания AAG.
Представленный вариант проекта благоустройства – не окончательный. Он был презентован жителям и направлен в согласующие комитеты Петербурга. На сессии жители обозначали некоторые моменты, которые, по их мнению, требуют корректировки. Комитеты также могут внести свои изменения в подготовленный проект. Окончательный вариант проекта благоустройства — с внесенными изменениями от горожан и комитетов — должен быть готов до конца 2020 года, а работы здесь начнутся уже в следующем году и займут от года до двух.
Диана Сенчукова
Архитектор бюро «Проектные решения»
«Важным результатом сессий и исследований стало понимание, что территория проектирования неоднородна: в силу уже существующего использования и ценности ландшафта, флоры и фауны она разделена на специфические зоны.
Первая зона — левый берег Охты от моста Шаумяна до Уткина, включая территорию, где сейчас расположены платные парковки. Здесь расположена игровая площадка из светлого дерева в экостиле, разделенная по возрастам: для маленьких детей, детей постарше и для взрослых. Далее расположена зона ворк-аут, полоса препятствий, степперы.
Центральная входная зона напротив ЖК «Два ангела» оборудована скамьями, напротив нее — наклоненный в сторону посетителей цветник с многолетними флоксами. Рядом появится крытый променад — он может быть использован как выставочное пространство и всесезонная прогулочная зона. По береговой линии проложены пешеходная и велодорожки.
Также в парке появятся зоны для тихого спокойного отдыха с перголой с качелями, шахматными столами и кинетической скульптурой. Будет и сцена с амфитеатром с навесом — сзади него высажены кустарники. Также сделают место для размещения контейнерного кафе и туалета.
Будут здесь и две видовые площадки под деревянными навесами со скамьями и шезлонгами, а также стендами с информацией о птицах, за которыми здесь можно понаблюдать. Большое количество дерева здесь — дань истории места, потому что в петровские времена эта часть Охты была отдана под такелажное дело.
Вторая зона — левый берег Оккервиля от Уткина до Заневского моста находится у жилых домов. Здесь будет также велодорожка, крытая велопарковка, площадка с тренажерами, еще одна детская площадка и три зоны отдыха — две со скамьями, а одна — с крутящимися креслами.
Третья зона — правый берег Оккервиля от Уткина до Заневского мостов. Здесь проложена экотропа из декинга по уже существующим тропинкам с видовыми площадками, оборудованными деревянными скамьями и шезлонгами, а также домиками для питания и отдыха. Будет в этом месте и площадка для выгула и дрессировки собак — тоже из дерева без использования пластика.
Большая часть деревьев из почти двух тысяч деревьев будет сохранена, посажено новых — в два раза больше, чем вырублено. Основная часть посадок придется на место бывшей парковки, а на аллее появятся каштаны».
Олег Паченков
Руководитель проектов Центра гуманистической урбанистики UP ЕУСПб. Центр проводил предпроектные исследования, организовывал и проводил сессии с горожанами.
«В основу проекта благоустройства легли запросы горожан, озвученные на сессиях соучаствующего проектирования в рамках проекта «Твой город: Охта/Оккервиль». С июня по сентябрь Центр гуманистической урбанистики UP Европейского университета и архитектурное бюро MLA+ провели семь встреч с горожанами, на которых обсуждалось, что люди считают ценностями этой территории, что хотят оставить на берегах, а от чего избавиться, что добавить и как предлагают решить существующие или потенциальные конфликты. Например, сейчас на берегах жители ближайших домов жарят шашлыки: что делать с этой функцией в проекте благоустройства – убрать совсем и лишить людей привычного отдыха или обеспечить зонами для пикников, обустроив их так, чтобы они не мешали остальным посетителям?
Резюмируя результаты исследований и онлайн-опроса, можно сказать, что максимальная привлекательность этого участка для пользователей заключается в его природности: «зелень», «деревья», «поющие птицы», «отдых у воды», «тишина» — эти ценности называли практически все респонденты. Основными проблемами участка были названы «разорванность, несвязанность территории», «отсутствие удобных прогулочных маршрутов», «мусор, неухоженность». Очевидно, что для повышения привлекательности участка в проекте благоустройства нужно сохранить главные ценности набережных (природу, зелень, рекреационную функцию), решить вопрос с мусором и связанностью территории с районными и городскими вело-пешеходными маршрутами. Важным результатом социологических исследований можно назвать выявленный запрос на досуговую деятельность, которая при этом не повредит природности места, и поддержку тех организаций и активистов, которые уже проводят мероприятия на берегах Охты и Оккервиля (библиотека «Современник», КДЦ Красногвардейский, экоактивисты).
Центр экспертиз «Эком» провел экологическое обследование участка проектирования, чтобы выявить и описать ценность ландшафта, флору и фауну участка – и передать данные проектировщикам из компании «Проектные решения». Экологи обнаружили на берегах Охты и Оккервиля пять старых яблонь возрастом более 100 лет, двадцать четыре вида птиц и бобра, который, правда, не живет на этом участке, но эпизодически сюда заплывает».
Алексей Корабельников
Председатель комитета финансов
«Твой город» – это первый проект соучаствующего проектирования городского уровня. Уже пять лет Комитет финансов занимается вовлечением горожан в бюджетный процесс – речь идет о проекте «Твой бюджет», и мы видим запрос жителей города на расширение соучаствующих практик. Плюс мы видим примеры коллег из других регионов, где соучаствующее проектирование стало нормой, видим эффективность такой работы. Благоустройство, которое продумывается на основе потребностей горожан, с их вовлечением в процесс, которое задействует жителей еще до создания самого проекта – пользуется большей популярностью. Такие объекты удобны и комфортны для пользователей – потому что создавались по реальным запросам. В результате мы получаем не пустынный сквер или парк, а пространство, которое используется по назначению и большим количеством людей. Для нас, для Комитета финансов, это означает, что бюджетные деньги были израсходованы эффективно.
На пилотный проект «Твой город» планируется потратить 100 млн рублей, половину из которых выделит город, половину — инвестиционно-строительный холдинг AAG. Если все пойдет по плану и проект благоустройства, подготовленный по результатам сессий соучаствующего проектирования, до конца года получит все необходимые согласования, то в 2021 году мы начнем работы по благоустройству берегов Охты и Оккервиля».
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