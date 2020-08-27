В здании бывшего Приморского рынка на Чкаловской откроется фуд-корт Balagan

Под фуд-корт арендовано помещение интерьерного салона Stilhaus на Малом проспекте Петроградской стороны, 54–56. Здесь на площади 1,8 тысячи квадратных метров будет представлено более 30 концепций — первый этаж отдадут демократичным заведениям, второй и третий займут проекты с более высоким средним чеком и уровнем обслуживания.

Balagan планируют открыть весной 2021 года. Список резидентов пока не утвержден, среди тех, с кем ведутся переговоры — Dreamteam, Duoband, сети бургерных «#Farш» и «Бюро», а также проекты ресторатора Павла Штейнлухта, который занимается заведениями «Бекицер», «Бабагануш» и Made in China.

Как пишет «Коммерсантъ», первоначально помещение салона Stilhaus планировал арендовать под свой новый проект руководитель Василеостровского рынка Александр Шавлиашвили, однако достичь договоренности с собственником помещения не смог. Стоимость фуд-холла Balagan от Андрея Перцева составит более 100 миллионов рублей.

Здание Приморского (Дерябкиного) рынка было построено в 1953-1955 годах по проекту архитекторов Льва Хидекеля и Олега Голынкина в стиле сталинского неоклассицизма на месте старого деревянного рынка. Новое строение стало символом непобежденной в годы войны страны — три павильона, фасад которых украшали 22 колонны, мраморные стены, лепнина и бронзовое литье.