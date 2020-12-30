Каким Петербург запомнит 2020 год: от разрушения СКК до проекта парка «Тучков буян»

Коронавирус в Петербурге

Главный ньюсмейкер 2020-го – это, безусловно, коронавирус, который кардинально изменил жизнь всех людей планеты, в том числе петербуржцев.

В Петербурге за все время заболевание диагностировано у 234 602 человек (за последние сутки — 3 757), выздоровели 140 596 (за последние сутки — 2 109), скончались 7 532 человека (за последние сутки — 79). В Ленинградской области — 23 379 человек заболели (за последние сутки — 235), выздоровели 21 006 человек (за последние сутки — 201), скончались 242 человек (за последние сутки ни одного летального исхода не зафиксировано).

Но это официальный цифры, к которым за время пандемии многократно возникали вопросы. На прошлой неделе стало известно о расхождении данных оперштаба с официальной статистикой: в федеральном регистре ежедневно указывалось примерно на тысячу меньше заболевших. Это объяснили разными источниками информации. А по данным ученых Европейского университета, в городе переболел уже каждый четвертый или 1 миллион человек — правда, этого все еще недостаточно, чтобы поставить эпидемию на паузу.

Перед Новым годом статистика в городе неутешительная: из-за этого 4 декабря вступили в силу ограничения, в соответствии с которыми до 3 января в городе будет закрыт весь общепит, а до 10-го — музеи и театры. Подробнее о правилах здесь.

Обещают, что вакцинация от коронавируса станет доступна для всех петербуржцев уже в январе или феврале 2021 года.