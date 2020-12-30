Каким Петербург запомнит 2020 год: от разрушения СКК до проекта парка «Тучков буян»

Кто-то подводит личные итоги года, а редакция «Собака.ru» – общегородские. Вспоминаем важнейшие события непростого 2020-го в Петербурге.
Уничтожение СКК
В начале года после многолетних споров обрушился построенный в 1970-х СКК «Петербургский». Его хотели снести с 2018 года, но после сопротивлений градозащитников все же объявили конкурс проектов реконструкции. Правда, несмотря на это, с осени 2019-го там происходили демонтажные работы, а 31 января 2020-го начали срезать крышу – в результате здание сложилось, словно карточный домик. Один рабочий погиб – на нем не было элементарной страховки. Законодательное собрание отказалось от расследования обрушения и смерти человека. Даже договор с компанией, ответственной за происшествие, не был расторгнут: в июне «СКА Арена» показала, как будет выглядеть площадь возле спортивно-концертного комплекса после реконструкции, а в сентябре – интерьеры новой ледовой арены, которая обойдется в 37 млрд рублей. Строительство начнется в 2021 году.
Выбрали проект парка «Тучков буян»
С 2012 года в Петербурге обсуждали строительство многофункционального комплекса для высших судов на набережной Малой Невы — за это время у проекта менялись архитекторы и подрядчики, на него тратились миллиарды рублей, однако территория так и оставалась пустынной. В 2019 году губернатор представил совершенно новый план — теперь на этом месте собрались создать арт-парк с театрально-выставочным комплексом. Был проведен международный конкурс, победителями которого стали петербургская «Студия 44» и голландское бюро West 8. Вот здесь о проекте рассказывают петербургские архитекторы, а здесь — голландцы. Когда будет реализован проект — неизвестно. Все еще не решены вопросы, связанные с передачей прав городу на земельный участок.
Коронавирус в Петербурге
Главный ньюсмейкер 2020-го – это, безусловно, коронавирус, который кардинально изменил жизнь всех людей планеты, в том числе петербуржцев.
В Петербурге за все время заболевание диагностировано у 234 602 человек (за последние сутки — 3 757), выздоровели 140 596 (за последние сутки — 2 109), скончались 7 532 человека (за последние сутки — 79). В Ленинградской области — 23 379 человек заболели (за последние сутки — 235), выздоровели 21 006 человек (за последние сутки — 201), скончались 242 человек (за последние сутки ни одного летального исхода не зафиксировано).
Но это официальный цифры, к которым за время пандемии многократно возникали вопросы. На прошлой неделе стало известно о расхождении данных оперштаба с официальной статистикой: в федеральном регистре ежедневно указывалось примерно на тысячу меньше заболевших. Это объяснили разными источниками информации. А по данным ученых Европейского университета, в городе переболел уже каждый четвертый или 1 миллион человек — правда, этого все еще недостаточно, чтобы поставить эпидемию на паузу.
Перед Новым годом статистика в городе неутешительная: из-за этого 4 декабря вступили в силу ограничения, в соответствии с которыми до 3 января в городе будет закрыт весь общепит, а до 10-го — музеи и театры. Подробнее о правилах здесь.
Обещают, что вакцинация от коронавируса станет доступна для всех петербуржцев уже в январе или феврале 2021 года.
«Газпром нефть» показала концепцию нового общественного пространства на Охтинском мысе
Компания «Газпром нефть» подвела итоги международного конкурса на разработку архитектурной концепции развития территории на Охтинском мысе в Петербурге. Победителем стало японское бюро Nikken Sekkei — по их архитектурному проекту, который получил название Crystal Vessel («Хрустальный корабль»), здесь будет возведен 28-метровый комплекс из двух зданий и парк, выходящий на набережную Невы. Компания приняла решение самостоятельно.
Однако почти 12 000 петербуржцев — в их числе историк Лев Лурье, архитектор Сергей Чобан, куратор «Севкабель Порта» Алексей Онацко, эко-активистка и глава группы «Деревья Петербурга» Мария Тиника, сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро и другие — подписали петицию за выбор другого проекта — «деревянную штаб-квартиру» голландского бюро MVRDV.
С другой стороны, многие петербуржцы выступают против любой застройки на этом месте: Охтинский мыс —уникальное для города место. Как показали археологические раскопки 1990—2000-х годов, эта территория начала осваиваться человеком с периода около 4070 года до н. э.
Наконец открылся музей Иосифа Бродского
В сочельник католического Рождества девелопер и управляющий партнер инвестиционной компании Fort Group Максим Левченко открыл в Доме Мурузи частный музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского. Для этого он выкупил соседнюю с коммуналкой поэта квартиру и по совету Михаила Барышникова пригласил для реконструкции пространства культового московского архитектора Александра Бродского. Подробнее об истории, устройстве и планах музея можно почитать здесь.
Правда, довольны оказались не все: спустя несколько дней жители дома Мурузи рассказали о проблемах, которые их начали беспокоить. В частности, они пожаловались на отсутствие шумоизоляции и несоблюдение коронавирусных ограничений. Незадолго до открытия они развесили в парадной плакаты с надписями «Бродский бы не одобрил „Насилия над жителями“» и «Жители против вождения экскурсий через парадную».
Муринский парк спасли от застройки
Пять лет назад компания «Анна Нова» открыла в Муринском парке спортивный комплекс, а в 2018 году Смольный выделил ей без торгов еще почти 2 га рядом с уже построенным объектом. С тех пор шли споры между жителями района, не желавшими отдавать зеленую зону, и представителями компании галеристки Анны Новы, жены владельца компании «Петрохимоптторг» и «Петербургстрой» миллиардера Олега Баринова. Горожане проводили в парке акции, собрали тысячи подписей против застройки, вышли на согласованный митинг и даже поставили памятник деревьям, которые к тому моменту успели срубить. В декабре этого года суд все же признал незаконным разрешение на строительство второго спорткомплекса Nova Arena
Растения — главный тренд 2020
Несколько месяцев дома взаперти — и петербуржцы повально начали проращивать салат и превращать гостиные в домашние джунгли. Цифры не обманешь: материалы про озеленение балконов и городские палисадники по популярности на сайте «Собака.ru» уступали разве что ленте новостей о коронавирусе — к нашему большому удивлению. Инструкцию, как озеленить свой дом, ищите здесь.
В городе сначала уничтожили десятки советских вывесок, а потом запретили их демонтировать
В марте в Петербурге демонтировали не менее 16 исторических вывесок советского времени. Без ставших привычным для горожан указателей остались булочные, универсамы, гостиницы и ателье после жалоб пользователя портала «Наш Санкт-Петербург» Антона П. В чем их ценность и нужны ли они городу, «Собака.ru» объяснили специалисты. А в декабре законодательное собрание в третьем чтении приняло закон, который запрещает демонтировать вывески, установленные до 10 октября 1996 года.
Закрытие речного яхт-клуба профсоюзов
Речной яхт-клуб профсоюзов — крупнейший в европейской части России, его основали еще при Александре II. Но в этом году он оказался в центре скандала: его выселили с Петровской косы из-за спора о праве пользоваться акваторией. Яхтсмены, многие из которых занимаются парусным спортом почти всю жизнь, борются за сохранение клуба. Они уверены: из-за его закрытия пострадает весь парусный спорт, который считается одной из фирменных черт Петербурга. В июле владельцев яхт, пришвартованных на Петровской косе, уведомили о прекращении работы речного яхт-клуба, а в середине сентября под наблюдением полиции и ОМОН там разобрали причалы. Подробнее о конфликте можно почитать здесь и здесь.
Доброе дело года: спасение винограда на улице Лизы Чайкиной
С фасада дома №18 по улице Лизы Чайкиной в Петроградском районе из-за сильного дождя обрушилась гигантская стена из винограда. 10-летняя зеленая конструкция уже давно стала достопримечательностью — члены сообщества «Петроградская диаспора» вместе с инициативными альпинистами два дня устанавливали тросы и возвращали виноград на место. Им помогала компания «Альпми» — сначала за небольшие деньги, а потом и вовсе бесплатно. Основатель компании Виктор Савинов прислал на спасение зеленой стены весом больше тонны десять сотрудников и все доступное снаряжение. Теперь виноград чувствует себя хорошо: с приходом тепла он продолжит расти и заполнит освободивший из-за падения участок.
Закон о «наливайках»
В июле в Петербурге приняли закон «о наливайках», запрещающий продавать алкоголь в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Предполагалось, что он вступит в силу с 1 января 2021 года и поставит крест на десятках маленьких аутентичных баров Петербурга. Петицию против закона подписали почти 30 тысяч человек, возмущение высказывали рестораторы, известные люди и рядовые горожане. Спор закончился победой города: в декабре губернатор подписал поправки в закон, и теперь минимальная площадь бара составит 20 квадратных метров.
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