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Каким Петербург запомнит 2020 год: от разрушения СКК до проекта парка «Тучков буян»

Кто-то подводит личные итоги года, а редакция «Собака.ru» – общегородские. Вспоминаем важнейшие события непростого 2020-го в Петербурге.

Уничтожение СКК

В начале года после многолетних споров обрушился построенный в 1970-х СКК «Петербургский». Его хотели снести с 2018 года, но после сопротивлений градозащитников все же объявили конкурс проектов реконструкции. Правда, несмотря на это, с осени 2019-го там происходили демонтажные работы, а 31 января 2020-го начали срезать крышу – в результате здание сложилось, словно карточный домик. Один рабочий погиб – на нем не было элементарной страховки. Законодательное собрание отказалось от расследования обрушения и смерти человека. Даже договор с компанией, ответственной за происшествие, не был расторгнут: в июне «СКА Арена» показала, как будет выглядеть площадь возле спортивно-концертного комплекса после реконструкции, а в сентябре – интерьеры новой ледовой арены, которая обойдется в 37 млрд рублей. Строительство начнется в 2021 году.

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Выбрали проект парка «Тучков буян»

С 2012 года в Петербурге обсуждали строительство многофункционального комплекса для высших судов на набережной Малой Невы — за это время у проекта менялись архитекторы и подрядчики, на него тратились миллиарды рублей, однако территория так и оставалась пустынной. В 2019 году губернатор представил совершенно новый план — теперь на этом месте собрались создать арт-парк с театрально-выставочным комплексом. Был проведен международный конкурс, победителями которого стали петербургская «Студия 44» и голландское бюро West 8. Вот здесь о проекте рассказывают петербургские архитекторы, а здесь — голландцы. Когда будет реализован проект — неизвестно. Все еще не решены вопросы, связанные с передачей прав городу на земельный участок.

Коронавирус в Петербурге

Главный ньюсмейкер 2020-го – это, безусловно, коронавирус, который кардинально изменил жизнь всех людей планеты, в том числе петербуржцев. 

В Петербурге за все время заболевание диагностировано у 234 602 человек (за последние сутки — 3 757), выздоровели 140 596 (за последние сутки — 2 109), скончались 7 532 человека (за последние сутки — 79). В Ленинградской области — 23 379 человек заболели (за последние сутки — 235), выздоровели 21 006 человек (за последние сутки — 201), скончались 242 человек (за последние сутки ни одного летального исхода не зафиксировано).

Но это официальный цифры, к которым за время пандемии многократно возникали вопросы. На прошлой неделе стало известно о расхождении данных оперштаба с официальной статистикой: в федеральном регистре ежедневно указывалось примерно на тысячу меньше заболевших. Это объяснили разными источниками информации. А по данным ученых Европейского университета, в городе переболел уже каждый четвертый или 1 миллион человек — правда, этого все еще недостаточно, чтобы поставить эпидемию на паузу.

Перед Новым годом статистика в городе неутешительная: из-за этого 4 декабря вступили в силу ограничения, в соответствии с которыми до 3 января в городе будет закрыт весь общепит, а до 10-го — музеи и театры. Подробнее о правилах здесь.

Обещают, что вакцинация от коронавируса станет доступна для всех петербуржцев уже в январе или феврале 2021 года.

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«Газпром нефть» показала концепцию нового общественного пространства на Охтинском мысе

Компания «Газпром нефть» подвела итоги международного конкурса на разработку архитектурной концепции развития территории на Охтинском мысе в Петербурге. Победителем стало японское бюро Nikken Sekkei — по их архитектурному проекту, который получил название Crystal Vessel («Хрустальный корабль»), здесь будет возведен 28-метровый комплекс из двух зданий и парк, выходящий на набережную Невы. Компания приняла решение самостоятельно.

Однако почти 12 000 петербуржцев — в их числе историк Лев Лурье, архитектор Сергей Чобан, куратор «Севкабель Порта» Алексей Онацко, эко-активистка и глава группы «Деревья Петербурга» Мария Тиника, сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро и другие — подписали петицию за выбор другого проекта — «деревянную штаб-квартиру» голландского бюро MVRDV.

С другой стороны, многие петербуржцы выступают против любой застройки на этом месте: Охтинский мыс —уникальное для города место. Как показали археологические раскопки 1990—2000-х годов, эта территория начала осваиваться человеком с периода около 4070 года до н. э.

Наконец открылся музей Иосифа Бродского

В сочельник католического Рождества девелопер и управляющий партнер инвестиционной компании Fort Group Максим Левченко открыл в Доме Мурузи частный музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского. Для этого он выкупил соседнюю с коммуналкой поэта квартиру и по совету Михаила Барышникова пригласил для реконструкции пространства культового московского архитектора Александра Бродского. Подробнее об истории, устройстве и планах музея можно почитать здесь.

Правда, довольны оказались не все: спустя несколько дней жители дома Мурузи рассказали о проблемах, которые их начали беспокоить. В частности, они пожаловались на отсутствие шумоизоляции и несоблюдение коронавирусных ограничений. Незадолго до открытия они развесили в парадной плакаты с надписями «Бродский бы не одобрил „Насилия над жителями“» и «Жители против вождения экскурсий через парадную».

Муринский парк спасли от застройки

Пять лет назад компания «Анна Нова» открыла в Муринском парке спортивный комплекс, а в 2018 году Смольный выделил ей без торгов еще почти 2 га рядом с уже построенным объектом. С тех пор шли споры между жителями района, не желавшими отдавать зеленую зону, и представителями компании галеристки Анны Новы, жены владельца компании «Петрохимоптторг» и «Петербургстрой» миллиардера Олега Баринова. Горожане проводили в парке акции, собрали тысячи подписей против застройки, вышли на согласованный митинг и даже поставили памятник деревьям, которые к тому моменту успели срубить. В декабре этого года суд все же признал незаконным разрешение на строительство второго спорткомплекса Nova Arena 

Растения — главный тренд 2020

Несколько месяцев дома взаперти — и петербуржцы повально начали проращивать салат и превращать гостиные в домашние джунгли. Цифры не обманешь: материалы про озеленение балконов и городские палисадники по популярности на сайте «Собака.ru» уступали разве что ленте новостей о коронавирусе — к нашему большому удивлению. Инструкцию, как озеленить свой дом, ищите здесь.

В городе сначала уничтожили десятки советских вывесок, а потом запретили их демонтировать

В марте в Петербурге демонтировали не менее 16 исторических вывесок советского времени. Без ставших привычным для горожан указателей остались булочные, универсамы, гостиницы и ателье после жалоб пользователя портала «Наш Санкт-Петербург» Антона П. В чем их ценность и нужны ли они городу, «Собака.ru» объяснили специалисты. А в декабре законодательное собрание в третьем чтении приняло закон, который запрещает демонтировать вывески, установленные до 10 октября 1996 года.

Закрытие речного яхт-клуба профсоюзов

Речной яхт-клуб профсоюзов — крупнейший в европейской части России, его основали еще при Александре II. Но в этом году он оказался в центре скандала: его выселили с Петровской косы из-за спора о праве пользоваться акваторией. Яхтсмены, многие из которых занимаются парусным спортом почти всю жизнь, борются за сохранение клуба. Они уверены: из-за его закрытия пострадает весь парусный спорт, который считается одной из фирменных черт Петербурга. В июле владельцев яхт, пришвартованных на Петровской косе, уведомили о прекращении работы речного яхт-клуба, а в середине сентября под наблюдением полиции и ОМОН там разобрали причалы. Подробнее о конфликте можно почитать здесь и здесь.

Доброе дело года: спасение винограда на улице Лизы Чайкиной

С фасада дома №18 по улице Лизы Чайкиной в Петроградском районе из-за сильного дождя обрушилась гигантская стена из винограда. 10-летняя зеленая конструкция уже давно стала достопримечательностью — члены сообщества «Петроградская диаспора» вместе с инициативными альпинистами два дня устанавливали тросы и возвращали виноград на место. Им помогала компания «Альпми» — сначала за небольшие деньги, а потом и вовсе бесплатно. Основатель компании Виктор Савинов прислал на спасение зеленой стены весом больше тонны десять сотрудников и все доступное снаряжение. Теперь виноград чувствует себя хорошо: с приходом тепла он продолжит расти и заполнит освободивший из-за падения участок.

Закон о «наливайках»

В июле в Петербурге приняли закон «о наливайках», запрещающий продавать алкоголь в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, располагающихся в жилых домах. Предполагалось, что он вступит в силу с 1 января 2021 года и поставит крест на десятках маленьких аутентичных баров Петербурга. Петицию против закона подписали почти 30 тысяч человек, возмущение высказывали рестораторы, известные люди и рядовые горожане. Спор закончился победой города: в декабре губернатор подписал поправки в закон, и теперь минимальная площадь бара составит 20 квадратных метров.

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