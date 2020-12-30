Объявлены даты проведения и первые артисты фестиваля Stereoleto в 2021 году

Музыкальный фестиваль Stereoleto в 2021 году пройдет в юбилейный, двадцатый раз — 13 и 14 июня. Уже объявлены первые артисты. В списке участников британская инди-группа Metronomy и «Би-2».
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Metronomy
В 2021 году хэдлайнерами фестиваля Stereoleto станет поп-рок группа «Би-2». Также в списке участников мультиинструменталисты Оf Monsters And Men, исландская синти-поп сенсация 2020 года Daði Freyr, британцы Metronomy, парижская группа L’imperatrice и индустриальный дуэт SKYND. Всего в лайн-апе будут заявлены более 50 участников, выступления пройдут на четырех сценах.
«Line-up юбилейного фестиваля будет особенный, зрителей ждет много сюрпризов и настоящих музыкальных открытий. Помимо насыщенной музыкальной программы Stereoleto — это еще и арт-объекты современных дизайнеров, пространство stereofood с яркими гастрономическими проектами, stereomarket с лучшими локальными брендами, stereofun с большим количеством активностей для детей и взрослых», — говорят организаторы фестиваля.
Напомним, ранее команда Roots United также объявила даты проведения и старт продаж билетов на Present Perfect Festival в 2021 году. Также даты проведения назвали организаторы фестиваля Gamma.
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