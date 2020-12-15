Мыс Кюренниеми и берега реки Величка включили в схему территориального планирования Ленобласти. Там создадут заказники

О том, что на мысе Кюренниеми в Ленинградской области создадут особо охраняемую природную территорию, стало известно в сентябре 2020 года. Создавая заказник, специалисты планируют сохранить миграционные стоянки и места гнездования околоводных и водоплавающих птиц, прибрежные растительные сообщества, редкие и находящихся под угрозой исчезновения виды флоры и фауны.

Проект реализуется в рамках конкурса о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией силами областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Данный участок уже внесен в схему территориального планирования — теперь документация по созданию заказника ждет согласование с Министерством природных ресурсов.

Еще одним новым природным заказником в Ленинградской области станет территория у реки Велички. Она интересна сложным рельефом и биотопическим разнообразием на относительно небольшой площади. Целью создания данной особо охраняемой природной территории является сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны.

Оба природных заказника, на берегах реки Велички и на мысе Кюренниеми, появятся в 2021 году. Заказчиком проведения работ по геодезии, определению и обоснованию границ заказников выступает комитет природных ресурсов Ленинградской области.