Фасады Лахта Центра и «Газпром Арены» засияют праздничными огнями сразу после боя курантов и гимна России. Если из окон здания не видны, проекцию можно посмотреть онлайн с лучших ракурсов и под симфоническую музыку, исполненную в чаше стадиона. Трансляция будет доступна по ссылке начиная с 00:05 1 января.

В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие новогодние мероприятия утвердили — вместе с тем приняв очередную редакцию постановления о «новогодних» ограничениях по COVID-19.

Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установили живую новогоднюю ель («Собака.ru» показывала фотохронику событий день за днем!). Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту», каток в лесу от «Охта Парка» и искусственное поле на Елагином острове.