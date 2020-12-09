Где покататься на коньках в Петербурге, несмотря на ограничения: 7 лучших ледовых площадок

Каток в Новой Голландии

Каток в «Новой Голландии» работает с ноября: ледовое поле площадью в 2 тысячи квадратных метров снова расположилось у Главной сцены — в юбилейный, пятый сезон она превратилась в заснеженный зимний лес. Гостей развлекают лесные чудища, придуманные командой Творческой Мануфактуры «ПТХ», а у выхода на лед установлена терраса с очагами и креслами. На них можно отдохнуть, не снимая коньки.

В этом году диджеи-резиденты радио NHI.FM подготовили для катка музыкальное сопровождение, а ежедневные сеансы в 18:00 стали тематическими. В это время можно кататься под симфонические хиты большого кино, романтические песни советской эстрады, сказочные гимны классических композиторов, бразильскую музыку 60-х, калифорнийский яхт-рок, ретрофутуристическую электронику и другие авторские подборки. По пятницам и субботам в 22:00 — традиционный сеанс в формате Silent Disco с музыкальным сопровождением в беспроводных наушниках.

Трдельники, кофе, какао и горячий чай можно купить в киоске на Липовой аллее, расположенном ближе к зданию «Бутылки». Кассы катка находятся во втором киоске по Липовой аллее — ближе к «Дому 12». Все билеты, включая детские, в этом году доступны онлайн.

Время работы:

10:00–22:00 с понедельника по четверг; 10:00–23:00 с пятницы по воскресенье и в праздничные дни.

Стоимость посещения:

С 10:00 до 15:00 с пн по чт 190 рублей; в пт-вс – 390 рублей.

С 16:00 с пн по чт 290 рублей; в пт-вс – 490 рублей.

Весь день в праздники – 500 рублей.

Прокат коньков:

390 рублей, залог не требуется.