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Где покататься на коньках в Петербурге, несмотря на ограничения: 7 лучших ледовых площадок

Из-за вступления в силу новых коронавирусных ограничений некоторые петербургские катки все еще закрыты: не могут работать те, что находятся в ТЦ, многие ледовые арены, не запустились катки в Удельном парке, в ЦПКиО, на Манежной площади, у «Планетария №1», «Лапландия-парк» с оленьей фермой. Однако покататься все же есть где – «Собака.ru» собрала лучшие открытые катки.

Каток в Новой Голландии

Каток в «Новой Голландии» работает с ноября: ледовое поле площадью в 2 тысячи квадратных метров снова расположилось у Главной сцены — в юбилейный, пятый сезон она превратилась в заснеженный зимний лес. Гостей развлекают лесные чудища, придуманные командой Творческой Мануфактуры «ПТХ», а у выхода на лед установлена терраса с очагами и креслами. На них можно отдохнуть, не снимая коньки.

В этом году диджеи-резиденты радио NHI.FM подготовили для катка музыкальное сопровождение, а ежедневные сеансы в 18:00 стали тематическими. В это время можно кататься под симфонические хиты большого кино, романтические песни советской эстрады, сказочные гимны классических композиторов, бразильскую музыку 60-х, калифорнийский яхт-рок, ретрофутуристическую электронику и другие авторские подборки. По пятницам и субботам в 22:00 традиционный сеанс в формате Silent Disco с музыкальным сопровождением в беспроводных наушниках.

Трдельники, кофе, какао и горячий чай можно купить в киоске на Липовой аллее, расположенном ближе к зданию «Бутылки». Кассы катка находятся во втором киоске по Липовой аллее — ближе к «Дому 12». Все билеты, включая детские, в этом году доступны онлайн.

Время работы:

10:00–22:00 с понедельника по четверг; 10:00–23:00 с пятницы по воскресенье и в праздничные дни.

Стоимость посещения:

С 10:00 до 15:00 с пн по чт 190 рублей; в пт-вс – 390 рублей.
С 16:00 с пн по чт 290 рублей; в пт-вс – 490 рублей.

Весь день в праздники – 500 рублей.

Прокат коньков:

390 рублей, залог не требуется.

Каток у моря

«Каток у моря» в «Севкабель Порту» в этом году стал еще больше — 2 100 квадратных метров. Панорамный вид на море стал еще выразительнее за счет расширения пространства. Ледовую арену теперь можно обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту.

В центре катка появился волшебный лес, новая иллюминация освещает всю площадь ледовой арены. Также «Каток у моря» обзавелся зоной с фудтраками, где можно согреться чаем, специальными локациями и музыкальным сопровождением. Тем, кто неуверенно стоит на коньках, в катании помогают инструкторы и их помощники — нерпы для детей и белые медведи для взрослых.

Время работы (часовые сеансы, между которыми есть 30-минутные перерывы):

11:00–21:00 с понедельника по четверг; 11:00–22:30 с пятницы по воскресенье.

Стоимость посещения:

С 11:00 до 15:00 — 250/350* руб.
С 15:30 до 21:00 — пн-чт 300/пт 400/ 450* руб.
*выходные

Прокат коньков:

350 рублей.

Лесной каток в «Охта-Парке»

Одна из самых популярных у петербуржцев площадок – кататься на коньках предстоит по живописному сосновому лесу, протяженность трассы – 1,5 км. Каток охлаждается с помощью специальной системы, поэтому открыта площадка даже при плюсовой температуре. В вечернее время здесь зажигают подсветку из тысячи разноцветных огней, есть кафе с панорамными окнами.

«Катаясь по извилистым дорожкам лесного катка, можно понаблюдать за очаровательным семейством альпака — Корица, Амиго и их белоснежный малыш Кудряш остались зимовать в «Охта Парке». А в выходные есть шанс покататься вместе с любимцем маленьких гостей курорта — плюшевым Енотом Охтиком», — рассказывают сотрудники курорта.

Время работы:

Пн-пт 11:00-22:30
Сб-Вс 09:00-22:30

Стоимость посещения (без ограничения по времени пребывания):

пн – пт 600 рублей
сб – вс 800 рублей

Прокат коньков:

300 рублей (пн – пт), 550 рублей (выходные и праздничные дни)

Адрес:

Дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной.

Открытый каток «Хоккейного города СКА»

Покрытие здесь выдерживает температуру до +5, есть декоративное освещение, помощники фигуриста и елка, установленная на льду. Касса и прокат коньков организованы в павильоне со стороны уличной площадки с тренажерами. Вагончик с горячими напитками заработает в середине декабря. Согласно новым условиям, на открытом катке одновременно может находиться не более одного человека на 10 квадратных метров. Здесь комфортно чувствовать себя на льду смогут около 310 гостей – размер ледовой площадки 3100 кв. метров.

Время работы:

10:00–22:00 (пятница, суббота, праздничные дни — до 23:00).

Перерывы на заливку: 13:00–13:30, 16:00–16:30, 19:00–19:30.

Стоимость посещения:

300 рублей всегда, кроме 20:00 – 23:00 в пт, сб и в праздничные дни (в это время 400)

Прокат:

250 руб. за час. Залог — 1500 руб.

Адрес: Российский пр., д. 6, стр. 1.

Каток у Лахта Центра

Каток у самого высокого здания Европы Лахта Центра и с видом на залив еще не запустился, но уже четыре дня там ведутся работы по установке. Перед поездкой лучше посмотреть, открыта ли площадка, на ее странице в Instagram.

Время работы:

12:00-21:00.

Стоимость посещения:

200 рублей

Прокат коньков:

300 рублей.

Ночные катания в центре спорта на Васильевском

Крытый каток с искусственным льдом в районном спортивно-оздоровительном центре проводит ночные катания по выходным для всех желающих. Сеансы анонсируют в группе ВКонтакте.

Время работы:

Ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Стоимость посещения:

400 рублей за ночь.

Прокат коньков:

400 рублей.

Каток Айсберг Арена на проспекте Стачек

Еще один крытый профессиональный каток, на который в свободное от занятий время может попасть любой желающий. Площадь поля – 1,5 тысячи квадратных метров, на втором этаже пространства работает кафе. Расписание меняется, поэтому нужно следить за публикациями площадки во ВКонтакте. 

Время работы:

Ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Стоимость посещения:

500 рублей.

Прокат коньков:

300 рублей.

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