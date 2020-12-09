Где покататься на коньках в Петербурге, несмотря на ограничения: 7 лучших ледовых площадок

Из-за вступления в силу новых коронавирусных ограничений некоторые петербургские катки все еще закрыты: не могут работать те, что находятся в ТЦ, многие ледовые арены, не запустились катки в Удельном парке, в ЦПКиО, на Манежной площади, у «Планетария №1», «Лапландия-парк» с оленьей фермой. Однако покататься все же есть где – «Собака.ru» собрала лучшие открытые катки.
Каток в Новой Голландии
Каток в «Новой Голландии» работает с ноября: ледовое поле площадью в 2 тысячи квадратных метров снова расположилось у Главной сцены — в юбилейный, пятый сезон она превратилась в заснеженный зимний лес. Гостей развлекают лесные чудища, придуманные командой Творческой Мануфактуры «ПТХ», а у выхода на лед установлена терраса с очагами и креслами. На них можно отдохнуть, не снимая коньки.
В этом году диджеи-резиденты радио NHI.FM подготовили для катка музыкальное сопровождение, а ежедневные сеансы в 18:00 стали тематическими. В это время можно кататься под симфонические хиты большого кино, романтические песни советской эстрады, сказочные гимны классических композиторов, бразильскую музыку 60-х, калифорнийский яхт-рок, ретрофутуристическую электронику и другие авторские подборки. По пятницам и субботам в 22:00 — традиционный сеанс в формате Silent Disco с музыкальным сопровождением в беспроводных наушниках.
Трдельники, кофе, какао и горячий чай можно купить в киоске на Липовой аллее, расположенном ближе к зданию «Бутылки». Кассы катка находятся во втором киоске по Липовой аллее — ближе к «Дому 12». Все билеты, включая детские, в этом году доступны онлайн.
Время работы:
10:00–22:00 с понедельника по четверг; 10:00–23:00 с пятницы по воскресенье и в праздничные дни.
Стоимость посещения:
С 10:00 до 15:00 с пн по чт 190 рублей; в пт-вс – 390 рублей.
С 16:00 с пн по чт 290 рублей; в пт-вс – 490 рублей.
Весь день в праздники – 500 рублей.
Прокат коньков:
390 рублей, залог не требуется.
Каток у моря
«Каток у моря» в «Севкабель Порту» в этом году стал еще больше — 2 100 квадратных метров. Панорамный вид на море стал еще выразительнее за счет расширения пространства. Ледовую арену теперь можно обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту.
В центре катка появился волшебный лес, новая иллюминация освещает всю площадь ледовой арены. Также «Каток у моря» обзавелся зоной с фудтраками, где можно согреться чаем, специальными локациями и музыкальным сопровождением. Тем, кто неуверенно стоит на коньках, в катании помогают инструкторы и их помощники — нерпы для детей и белые медведи для взрослых.
Время работы (часовые сеансы, между которыми есть 30-минутные перерывы):
11:00–21:00 с понедельника по четверг; 11:00–22:30 с пятницы по воскресенье.
Стоимость посещения:
С 11:00 до 15:00 — 250/350* руб.
С 15:30 до 21:00 — пн-чт 300/пт 400/ 450* руб.
*выходные
Прокат коньков:
350 рублей.
Лесной каток в «Охта-Парке»
Одна из самых популярных у петербуржцев площадок – кататься на коньках предстоит по живописному сосновому лесу, протяженность трассы – 1,5 км. Каток охлаждается с помощью специальной системы, поэтому открыта площадка даже при плюсовой температуре. В вечернее время здесь зажигают подсветку из тысячи разноцветных огней, есть кафе с панорамными окнами.
«Катаясь по извилистым дорожкам лесного катка, можно понаблюдать за очаровательным семейством альпака — Корица, Амиго и их белоснежный малыш Кудряш остались зимовать в «Охта Парке». А в выходные есть шанс покататься вместе с любимцем маленьких гостей курорта — плюшевым Енотом Охтиком», — рассказывают сотрудники курорта.
Время работы:
Пн-пт 11:00-22:30
Сб-Вс 09:00-22:30
Стоимость посещения (без ограничения по времени пребывания):
пн – пт 600 рублей
сб – вс 800 рублей
Прокат коньков:
300 рублей (пн – пт), 550 рублей (выходные и праздничные дни)
Адрес:
Дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной.
Открытый каток «Хоккейного города СКА»
Покрытие здесь выдерживает температуру до +5, есть декоративное освещение, помощники фигуриста и елка, установленная на льду. Касса и прокат коньков организованы в павильоне со стороны уличной площадки с тренажерами. Вагончик с горячими напитками заработает в середине декабря. Согласно новым условиям, на открытом катке одновременно может находиться не более одного человека на 10 квадратных метров. Здесь комфортно чувствовать себя на льду смогут около 310 гостей – размер ледовой площадки 3100 кв. метров.
Время работы:
10:00–22:00 (пятница, суббота, праздничные дни — до 23:00).
Перерывы на заливку: 13:00–13:30, 16:00–16:30, 19:00–19:30.
Стоимость посещения:
300 рублей всегда, кроме 20:00 – 23:00 в пт, сб и в праздничные дни (в это время 400)
Прокат:
250 руб. за час. Залог — 1500 руб.
Адрес: Российский пр., д. 6, стр. 1.
Каток у Лахта Центра
Каток у самого высокого здания Европы Лахта Центра и с видом на залив еще не запустился, но уже четыре дня там ведутся работы по установке. Перед поездкой лучше посмотреть, открыта ли площадка, на ее странице в Instagram.
Время работы:
12:00-21:00.
Стоимость посещения:
200 рублей
Прокат коньков:
300 рублей.
Ночные катания в центре спорта на Васильевском
Крытый каток с искусственным льдом в районном спортивно-оздоровительном центре проводит ночные катания по выходным для всех желающих. Сеансы анонсируют в группе ВКонтакте.
Время работы:
Ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.
Стоимость посещения:
400 рублей за ночь.
Прокат коньков:
400 рублей.
Каток Айсберг Арена на проспекте Стачек
Еще один крытый профессиональный каток, на который в свободное от занятий время может попасть любой желающий. Площадь поля – 1,5 тысячи квадратных метров, на втором этаже пространства работает кафе. Расписание меняется, поэтому нужно следить за публикациями площадки во ВКонтакте.
Время работы:
Ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.
Стоимость посещения:
500 рублей.
Прокат коньков:
300 рублей.
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