Объявлены тройки финалистов премии «Что где есть в Петербурге» — 2026

Редакция Собака.ru подвела итоги народного голосования главной ресторанной премии Петербурга! После проверки и удаления накрученных голосов (в зачет шли только те, что были отданы на сайте премии и в телеграм-канале «Что Где Есть в Петербурге») в некоторых номинациях разрыв между участниками оказался минимальным — поэтому число финалистов превысило привычные три позиции. Теперь слово за нашими экспертами — они проведут закрытое голосование и определят победителей, имена которых мы объявим 22 октября на церемонии в «Гранд Отеле Европа».

Проект «Что где есть в Петербурге» в 2026 году отмечает 20 лет — в честь этого мы впервые назовем лауреатов в номинации «Лучшие рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды». Голосования в этих категориях не будет, наградные тарелки получат все участники. А победителя в номинации «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучшего в своей категории шефы и рестораторы!