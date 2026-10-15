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Что Где Есть

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Объявлены тройки финалистов премии «Что где есть в Петербурге» — 2026

Редакция Собака.ru подвела итоги народного голосования главной ресторанной премии Петербурга! После проверки и удаления накрученных голосов (в зачет шли только те, что были отданы на сайте премии и в телеграм-канале «Что Где Есть в Петербурге») в некоторых номинациях разрыв между участниками оказался минимальным — поэтому число финалистов превысило привычные три позиции. Теперь слово за нашими экспертами — они проведут закрытое голосование и определят победителей, имена которых мы объявим 22 октября на церемонии в «Гранд Отеле Европа».

Проект «Что где есть в Петербурге» в 2026 году отмечает 20 лет — в честь этого мы впервые назовем лауреатов в номинации «Лучшие рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды». Голосования в этих категориях не будет, наградные тарелки получат все участники. А победителя в номинации «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучшего в своей категории шефы и рестораторы!

Лучший новый авторский ресторан

«Баски & Монегаски»
Фото предоставлено пресс-службой «Баски & Монегаски»

«Баски & Монегаски»

«Зайцы»
Фото предоставлено пресс-службой «Зайцы»

«Зайцы»

Self Edge Chinois
Фото предоставлено пресс-службой Self Edge Chinois

Self Edge Chinois

Poool bistro
Фото предоставлено пресс-службой Poool bistro

Poool bistro

  • «Баски & Монегаски»
  • «Зайцы»
  • Self Edge Chinois
  • Poool bistro

Лучший новый ресторан на каждый день

Brasserie by Academia
Фото предоставлено пресс-службой Brasserie by Academia

Brasserie by Academia

MOA
Фото предоставлено пресс-службой MOA

MOA

Tony
Фото предоставлено пресс-службой Tony

Tony

  • Brasserie by Academia
  • MOA
  • Tony

Лучший новый музыкальный бар

Michèle
Фото предоставлено пресс-службой Michèle

Michèle

Catch 22
Фото предоставлено пресс-службой Catch 22

Catch 22

«Игла»
Фото предоставлено пресс-службой «Иглы»

«Игла»

  • Michèle
  • Catch 22
  • «Игла»

Лучшая гастрономическая бутербродная

«Бутербродная»
Фото предоставлено пресс-службой «Бутербродной»

«Бутербродная»

Low Kitchen
Фото предоставлено пресс-службой Low Kitchen

Low Kitchen

Kona
Фото предоставлено пресс-службой Kona

Kona

  • «Бутербродная»
  • Low Kitchen
  • Kona

Прорыв среди шеф-поваров

Michèle
Фото предоставлено пресс-службой Michèle

Michèle

Сергей Ким («Пища династии Минь», «Шалман»)
Фото предоставлено пресс-службой «Пища династии Минь»

Сергей Ким («Пища династии Минь», «Шалман»)

Вячеслав Гнедовский («Баски & Монегаски»)
Фото предоставлено пресс-службой «Баски & Монегаски»

Вячеслав Гнедовский («Баски & Монегаски»)

Максим Шаршов
Фото предоставлено пресс-службой Wawelberg

Максим Шаршов

  • Олег Азимов (Michèle, «Счастье»)
  • Сергей Ким («Пища династии Минь», «Шалман»)
  • Вячеслав Гнедовский («Баски & Монегаски»)
  • Максим Шаршов (Wawelberg)

Лучший концепт-сомелье

Сергей Калинин (рестораны Алексея Алексеева)
Фото предоставлено пресс-службой ресторанов Алексея Алексеева

Сергей Калинин (рестораны Алексея Алексеева)

Ангелина Гайворонская (Closer, «Подписные издания»)
Фото предоставлено пресс-службой Closer

Ангелина Гайворонская (Closer, «Подписные издания»)

Александр Ломака (Self Edge Chinois)
Фото предоставлено пресс-службой Self Edge Chinois

Александр Ломака (Self Edge Chinois)

Екатерина Яценко (Kira, Jerome)
Фото предоставлено пресс-службой Jerome

Екатерина Яценко (Kira, Jerome)

  • Сергей Калинин (рестораны Алексея Алексеева)
  • Ангелина Гайворонская (Closer, «Подписные издания»)
  • Александр Ломака (Self Edge Chinois)
  • Екатерина Яценко (Kira, Jerome)

Лучший авторский сет

«Гранд Отель Европа»
Фото предоставлено пресс-службой «Гранд Отеля Европа»

«Гранд Отель Европа»

Bourgeois Bohemians
Фото предоставлено пресс-службой Bourgeois Bohemians

Bourgeois Bohemians

MEGUmi
Фото предоставлено пресс-службой MEGUmi

MEGUmi

Meal
Фото предоставлено пресс-службой Meal

Meal

  • «Гранд Отель Европа» 
  • Bourgeois Bohemians
  • MEGUmi
  • Meal

Лучший зеленый салат

Animals
Фото предоставлено пресс-службой Animals

Animals

Saviv
Фото предоставлено пресс-службой Saviv

Saviv

Bellevue
Фото предоставлено пресс-службой Bellevue

Bellevue

  • Animals
  • Saviv
  • Bellevue

Лучший гастрономический стритфуд

Poool bistro
Фото предоставлено пресс-службой Poool bistro

Poool bistro

Probka
Фото предоставлено пресс-службой Probka

Probka

«Мурманчане»

«Мурманчане»

  • Poool bistro
  • Probka
  • «Мурманчане»

Лучший шашлык

Must
Фото предоставлено пресс-службой Must

Must

Stroganoff Bar & Grill
Фото предоставлено пресс-службой Stroganoff Bar & Grill

Stroganoff Bar & Grill

Mindal Cafe
Фото предоставлено пресс-службой Mindal Cafe

Mindal Cafe

  • Must
  • Stroganoff Bar & Grill
  • Mindal Cafe
Теги:
Что Где Есть в Петербурге 2026

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