Объявлены тройки финалистов премии «Что где есть в Петербурге» — 2026

Редакция Собака.ru подвела итоги народного голосования главной ресторанной премии Петербурга! После проверки и удаления накрученных голосов (в зачет шли только те, что были отданы на сайте премии и в телеграм-канале «Что Где Есть в Петербурге») в некоторых номинациях разрыв между участниками оказался минимальным — поэтому число финалистов превысило привычные три позиции. Теперь слово за нашими экспертами — они проведут закрытое голосование и определят победителей, имена которых мы объявим 22 октября на церемонии в «Гранд Отеле Европа».
Проект «Что где есть в Петербурге» в 2026 году отмечает 20 лет — в честь этого мы впервые назовем лауреатов в номинации «Лучшие рестораторы 20-летия» и «Лучшие барные команды». Голосования в этих категориях не будет, наградные тарелки получат все участники. А победителя в номинации «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучшего в своей категории шефы и рестораторы!
- «Баски & Монегаски»
- «Зайцы»
- Self Edge Chinois
- Poool bistro
- Brasserie by Academia
- MOA
- Tony
- Michèle
- Catch 22
- «Игла»
- «Бутербродная»
- Low Kitchen
- Kona
- Олег Азимов (Michèle, «Счастье»)
- Сергей Ким («Пища династии Минь», «Шалман»)
- Вячеслав Гнедовский («Баски & Монегаски»)
- Максим Шаршов (Wawelberg)
- Сергей Калинин (рестораны Алексея Алексеева)
- Ангелина Гайворонская (Closer, «Подписные издания»)
- Александр Ломака (Self Edge Chinois)
- Екатерина Яценко (Kira, Jerome)
- «Гранд Отель Европа»
- Bourgeois Bohemians
- MEGUmi
- Meal
- Animals
- Saviv
- Bellevue
- Poool bistro
- Probka
- «Мурманчане»
- Must
- Stroganoff Bar & Grill
- Mindal Cafe
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