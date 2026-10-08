Объявлен экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге» — 2026

Финалистов, отобранных народным голосованием, ждет главное испытание — оценка совета жюри. В него вошли 29 экспертов — они способны оценить не только вкус блюда, но и нюансы текстуры, правильную подачу и высочайший уровень сервиса.

Чтобы повлиять на состав финалистов, участвуйте в открытом голосовании на сайте и в телеграм-канале — оно завершится 12 октября. Затем жюри проведет закрытое голосование, а мы огласим его результаты уже 22 октября на торжественной церемонии в «Гранд Отеле Европа».