Объявлен экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге» — 2026

Финалистов, отобранных народным голосованием, ждет главное испытание — оценка совета жюри. В него вошли 29 экспертов — они способны оценить не только вкус блюда, но и нюансы текстуры, правильную подачу и высочайший уровень сервиса.
Чтобы повлиять на состав финалистов, участвуйте в открытом голосовании на сайте и в телеграм-канале — оно завершится 12 октября. Затем жюри проведет закрытое голосование, а мы огласим его результаты уже 22 октября на торжественной церемонии в «Гранд Отеле Европа».
Дмитрий Абрамов
Генеральный директор УК инвестфонда Jensen Group (ТД Пассаж, ТРК River House) — всесторонний фуди! Поставил рекорд по количеству заказов запеченной цветной капусты с соусом из анчоусов в Probka, ризотто с песто, страчателлой и красной икрой в Jerome и двойного эспрессо в Hobz.
Анна Балагурова
Генеральный директор Новой Голландии Анна Балагурова может и интеллигентную рюмочку портвейна в «Хрониках» опрокинуть, и дать краткий гайд по чайна-тауну «Пища династии Минь», и рассказать, где брать лучшие крендели в Выборге.
Кристина Березовская
Основательница галереи искусств KGallery и лауреат премии «ТОП50» — 2025 не только куратор и арт-дилер, но и суперуспешный выставочный продюсер (прямо сейчас смотрите более 100 работ портретиста Валентина Серова и импрессиониста Константина Коровина — почти все показывают впервые!). По секрету: в ночи может сорваться за лучшими чебуреками у станции Комарово.
Юрий и Мария Грудины
Генеральный директор Formula City Юрий Грудин и создательница курорта «Первая линия» (и главная нимфа Петербурга!) Мария Грудина тестируют рестораны не только на соответствие персональным ЗОЖ-стандартам (максимум клетчатки и белка!), но и на смыслы: «Когда у вкуса есть история — это отдельное эстетическое удовольствие», — единогласно заявляет пауэр-капл.
Мария Евневич
Доцент СПбГУ и совладелица компании «Максидом» — бессменный и самый ответственный эксперт премии «Что где есть в Петербурге». Ведет телеграм-канал «Гид Машлен», где советует лучшую шаверму («От Шера» у метро «Чкаловская»), ругает рестораны за псевдодраники и отсутствие песто. Гастрорекомендации редкостей тоже есть — Мария подскажет, где искать японские соленья, жареные оливки и наполеон-шашлык.
Михаил Иванов
Основатель нашего любимого книжного «Подписные издания» точно знает, каким ресторанам отдать предпочтение, чтобы спокойно засесть на несколько часов с переизданными заметками Светлова о быте Петербурга конца XIX столетия (новь из краеведческой серии «Академики»!).
Павел Кейв
Коллекционер редких часов и СЕО Omoikiri придумал и запустил в Петербурге собственный (с японскими корнями!) бренд оборудования для кухни. В девяностых был шкерщиком рыбы в Магадане, так что теперь с закрытыми глазами может найти премиум-сифуд в ресторанах Петербурга.
Анастасия Климова и Анатолий Тимощук
В 2026 году художница Анастасия Климова и тренер Анатолий Тимощук первыми открывали сезон террас — на крышах, с собственными садами, у воды или во дворах-колодцах.
Илья Куруч
Комик-фольклорист и важнейший феномен камеди-индустрии в России Илья Куруч печет словесные бисквиты для наших нейронов, признается в любви сердечком из докторской колбасы в утренней глазунье и проводит свидания в лучших ресторанах Петербурга!
Александр Малич
Для Александра Малича петербургский общепит — не досужее увлечение, а естественная стихия, которую он покорил в той же effortless-манере, что и Александринский театр. Эксперт вручал тарелки лучшим из лучших на премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 и не один раз был в составе гастрожюри.
Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко переодела весь Петербург в смокинги JM Studio (база для файндайнинг-премьер!) и всегда выбирает классику, которая не выходит из моды. На ужин — в VOX, на коктейль в Xander.
Лидия Метельская
Принцесса винтажа и хедлайнер петербургского демикутюра Meowshka Лидия Метельская (ее наряды с восторгом носят актриса Софья Эрнст и легенда русского стайлинга Оксана Он!) выбирает тихий люкс и в гастрономии — рестораны в пятизвездочных отелях или в старинных особняках.
Ирина Оганова
Светский интроверт Ирина Оганова из всего может сделать блокбастер-контент: будь то дружеский обед на собственной деревянной даче 1906 года, Масленица в «Огородниках» в отреставрированной усадьбе инженера Данилевского или ужин-коллаборация ресторана Dreva и Царского села.
Борис Пиотровский
10 лет назад Борис Пиотровский (тогда — издатель, а сегодня — вице-губернатор Санкт-Петербурга) уже был членом экспертного совета премии «Что где есть в Петербурге» и рекомендовал, где можно вкусно поесть в любое время суток. В 2026-м Борис лично знает лучших шефов и рестораторов города и отправляет нас за лучшим спешелти в микрокофейню «ТЧК» на Петроградской стороне.
Покрас Лампас
Петербургский каллиграфутурист (с великим CV!) стал мультиинструменталистом: переосмыслил стритвир, взбодрил один из залов «Кабаре “Шум”» тотальной инсталляцией, вдохновленной Токио (и оформил первую за 18 лет работы проекта вывеску на входе!), а теперь и сам готовится стать гастропредпринимателем — ждем неоготическую кофейню от Покраса.
Борис Прахин с супругой Еленой Прахиной
Борис Прахин
Владелец «Балтийской коммерции» феноменально управляется не только со своей бизнес-империей, но и с кулинарией. Его фирменное блюдо — тартар — состоит из 14 (!) ингредиентов, а интуиция в выборе ресторанов вызывает восхищение: от «Бергамота» и «Колокольной горки» до «Северянина».
Юлия Сенина
Важнейший петербургский культуртрегер превратила бывшую коммуналку «авторитета бессмыслицы» Александра Введенского в мультиконтекстное пространство памяти (главный бэнгер октября — выставка о женщинах круга ОБЭРИУ «Дочь дочери дочерей дочери» в музее ОБЭРИУ!), а из каждого похода в ресторан делает экзистенциальный тур.
Евгения Сероусова
Искусствовед и создательница концептуального пространства Maison25 исследует русскую кухню и загородные рестораны, читает лекции об искусстве и виртуозно разбирается в традициях винно-водочной истории Петербурга. А еще Сероусова — знаток лоубрау-шавермы: от души душевно рекомендует закуток Arij во дворе на Большой Конюшенной улице.
Юрий Смекалов
Гастрономическая насмотренность хореографа (танцевал ведущие партии в Мариинском!) сравнима с виртуозностью его балетных па. В 2024 и 2025 годах фуди Смекалов выступил на «отлично, представив редакции Собака.ru подробный табель посещений ресторанов Петербурга. Уважаем такой подход!
Мария Фурсова
Эксперт по превентивной медицине и осознанному питанию в своем спортзале Chisla на Барочной сначала отправляет клиентов А-листа на сайкл, а потом откармливает их белками в ЗОЖ-кафе на первом этаже – Мария лучше всех знает, как принарядить брокколи или омлет на безлактозном молоке.
Анна Ялова
Директор ЦВЗ «Манеж», арт-менеджер и профессиональный музейщик, вместе с командой создает выставки-блокбастеры (прямо сейчас — театральный проект «Сцена действия» с оригинальными занавесами к биомеханическому «Маскараду» Мейерхольда!) для главной выставочной площадки Петербурга и работает с новаторами не только в сфере культуры и искусства, но и гастрономии.
Александр Бобков и Марика Коротаева
Идеолог проекта «Остров фортов» Марика Коротаева и председатель совета директоров «Беатон» Александр Бобков (знаем как руководителя строительства «Лахта Центра»!) — невероятные трудоголики, но часть свободного времени посвящают инспекции ресторанов города.
Марина Краснова
Марина Краснова выбрала физмех Политеха и несколько лет разрушала стереотип о женщинах в IT, с любовью вспоминает о бабушкиных сырниках, ценит крепкую русскую кухню в ресторане «Шаляпин», итальянскую — в Probka, а шаверму — в Leo Pride.
Ольга Звагольская и Дмитрий Гачко
Инвесторы и идеологи мультифункционального пространства «Третье место» в доме Нарышкина — Лопухиных — Победоносцева могут и в бизнес, и в смелый арт: проводят выставки, кинопремьеры и целую ярмарку молодого искусства Third Place Art Fair (участвуют не галереи, а сами художники, и свой арт-объект может купить каждый!), а еще строят ресторан высокой кухни и отель.
Катя Попова
Гастрономически подкованная арт-менеджер и основательница путешествующей Pop-up gallery с молодым искусством Катя Попова пускает слезы счастья от хорошего спешелти-кофе, сбалансированного дайкири и идеального тартара из говядины.
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