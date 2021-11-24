15 новых завтраков в кафе и ресторанах Петербурга

Летом в апарт-отеле YE’S на Социалистической улице появился корнер с завтраками целый день. В списке около 15 видов и все в лучших традициях инстаграма. В омлет заворачивают брискет с сыром бри, а френч-тост сдабривают ганашем из спирулины и спелым инжиром. То меню, что команда приспособила на ужин, утром тоже пойдет! Один из вариантов — стейк из савойской капусты с гречей и пармезаном.

Социалистическая ул., 21

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