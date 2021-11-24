15 новых завтраков в кафе и ресторанах Петербурга

«Собака.ru» не отстает от звания амбассадора завтраков в кафе и ресторанах города и подготовила новый список мест с отличным утренним меню. Рассказываем, где готовят сырники с томатом, оладьи из кейла и шакшуку с видом на весь Петербург.
Eggsellent
Корнер на Василеостровском рынке в любимом жанре (яйца и бриоши) диверсифицировал утреннее меню. Теперь на остров специально едем за круассаном гриль-чиз с 3 видами сыра и очень красивым тостом с хумусом, вареным яйцом и тыквой.
|Большой проспект В.О., 16
Узнать подробнее
Colors
Новая кофейня, завоевавшая безусловную любовь жителей Петроградки. Внутри — азиатский минимализм, спешелти и завтраки. Голый скрэмбл стоит 200 руб, к нему можно выбрать из 8 добавок (и обязательно чай со смородиной и хвоей!). Гречотто подороже, но небезосновательно: к каше из зеленой гречи помимо красной икры дают пашот и крем из ферментированных бобов.
|Малый пр. П.С., 59
Узнать подробнее
Yes, Honey!
Летом в апарт-отеле YE’S на Социалистической улице появился корнер с завтраками целый день. В списке около 15 видов и все в лучших традициях инстаграма. В омлет заворачивают брискет с сыром бри, а френч-тост сдабривают ганашем из спирулины и спелым инжиром. То меню, что команда приспособила на ужин, утром тоже пойдет! Один из вариантов — стейк из савойской капусты с гречей и пармезаном.
|Социалистическая ул., 21
Узнать подробнее
Avocado Queen
Сколько бы споров ни вызывала авокадо-повестка, на тот счет, что это идеальный продукт для завтрака — все единогласны. С 9 до 12 на Садовой готовят вафли, кашу, скрэмбл, тосты и сладкие равиоли (авокадо повсюду!).
|Итальянская ул., 21
Узнать подробнее
Aster
Если вы находитесь среди немногочисленных петербуржцев, кто еще не дошел на завтрак в Aster, и в вашем телефоне нет запечатленного бутерброда с икрой, ситуацию нужно срочно исправлять! Вся сдоба — своя, кофе — отличный, то, что вы любите по утрам — точно есть.
|ул. Маяковского, 23
Узнать подробнее
«Траппист»
В этом году брассерия претерпела не только реновацию, но и обновление меню. Рецепты картофельных вафель остались неизменными (уже 9 лет!) и подаются с соусом голландез в 5 вариациях. Опции есть на разный лад: от восстанавливающего Фо Бо и устриц самолетом до яйца всмятку и классического английского завтрака.
|ул. Радищева, 36/17
Узнать подробнее
Dessert Market
Если бы кофейни получали высшее образование, то специальность этого заведения была бы «кофейня-тортодельня» (только наполеонов 6 штук!). На завтраки выпекают заварные кольца и наполняют их лососем, сладко-острыми креветками, беконом или курицей. «Утреннее» подается с запеченной моцареллой, глазуньей и овощами.
|Бармалеева ул., д.33
Узнать подробнее
Mer Kaffe
Команда обжарщиков Bolshe Coffee Roasters высадилась рядом с Василеостровским рынком. Отдельного меню завтраков нет, но 21-сантиметровый омлет и очень сырный тост из ремесленного хлеба на закваске приготовят в любое время с 8:30.
|Большой проспект В.О., 18
Узнать подробнее
Joshua Tree
Здесь нужно обязательно пробовать запеканку — ее готовят совсем без сахара, добавляют алоэ и мед, а украшают сезонными фруктами. Если хотите вариант сытнее, берите запеченный равиоль с лососем, который укрывают яйцом пашот с красной икрой.
|Захарьевская ул., 16
Узнать подробнее
Cake & Bubbles
В «Третьем месте», что находится во дворе на Литейном пр. в особняке Лопухиных, появилось кафе с ранними завтраками и bubbles. Больше просто негде в 8 утра найти бриошь из тамаринда, кашу из маиса с сыром и ежевикой или треугольный сырник с томатом и карамельным грецким орехом. Будьте внимательны, по вторникам команда отдыхает!
|Литейный пр., 62
Узнать подробнее
F11
В высотном ресторане F11 c видом, кажется, вообще на весь Петербург, накрывают поздние завтраки — бранчи — с 12 до 16 часов. Еда готовится на огне в печи, которую поднимали с помощью крана на 18 этаж. Шакшука с томатами и фетой коптится на березовых углях, рисовая каша на топленом молоке с маскарпоне сервируется хурмой, только что снятой с гриля, и брусникой.
|Лермонтовский проспект, 43/1
Узнать подробнее
Studio 212 Café
Победитель «Что где есть в Петербурге» — 2021 в номинации «Лучшая новая кофейня-кондитерская» заслуживает отметки и в категории «завтраки». Меню небольшое, но вмещает вообще все, что нужно: сырники, брускетта с форелью, маринованной в трюфельном масле, веганские панкейки с манговым сорбетом и крок мадам.
|Красноармейская ул. 1
Узнать подробнее
Mercado del Sol
В 9 утра открывается первый этаж нового средиземноморского проекта от авторов Grecco. Это светлое кафе-бистро c расписанными стенами, свежей с тартами и тарталетками в витрине. Одно блюдо в меню завтраков краше другого! Выбрать между творожниками с бобами тонко, сосисками из кролика и оладьями из кейла с пастрами из лосося решительно невозможно.
|пр. Белинского, 5
Узнать подробнее
«Восход7»
Бао-мастера нового бистро готовят азиатские паровые булочки даже на завтрак: их заправляют слабосоленым лососем и яйцом пашот. А яичницу всегда выносят со шпинатом, базиликом и томатами черри, выбрать нужно только белок — креветки или хрустящего цыпленка.
|Социалистическая ул., 21
Узнать подробнее
All Grain
В новом бистро от главных пивоваров Петербурга AF Brew появились завтраки с яйцами, сэндвичами, сырниками и френч-тостом. Можно выбрать один из двух сетов за 600 или 650 руб. Внутри — глазунья или скрэмбл, овощи, хашбраун, сосиски или лосось.
|Курляндская ул., 48
Узнать подробнее
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.