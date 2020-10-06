Ресторан с панорамным видом на Фонтанку и Троицкий собор на 18-м этаже, переосмысленный Лендок от отца-основателя культовой чебуречной в Комарово Рината Умярова и новый бар от лучшего бармена Петербурга 2017 по версии «Собака.ru» Владимира Хрусталёва — рассказываем о самых любопытных новых проектах месяца.
10 главные ресторанных открытий сентября в Петербурге
Forno Bravo Centrale
В намоленных «Фаршем & Бочкой» стенах раскинулась вторая (после первой на пл. Льва Толстого) итальянская концепция от Dreamteam — витальности, похоже, только прибавилось. Теперь на Белинского, 11, дровяная печь из Неаполя — для пиццы «Техас BBQ» или с лососем и маскарпоне, здесь же пекут свой хлеб, готовят сибаса крудо и лингвине с лангустом, наливают терпкие итальянские ликеры.
|Forno Bravo Centrale
Адрес: ул. Белинского, 11
Лендок
Команда Рината Умярова из «Ларисочной» вернула ленинградский стиль кафе при Открытой киностудии Лендок и наполнила пространство новыми смыслами. Теперь на Крюковом канале облепиховый мусс на завтрак, лососиные крокеты в обед, кимчи-огурцы в ночном меню и прочая культурная актуальность.
|Лендок
Адрес: наб. Крюкова канала, 12
Gringo
Ресторатор Андрей Перцев открыл очередное (после «Литера G» и Green 28) и атмосферное место, и снова на Петроградке — проспект Добролюбова, 7. Кормят едой tex-mex: кесадилья с цыпленком, буррито с томлеными ребрами, ядреный чили кон карне, цукини фри и два десятка позиций пива на кране.
|Gringo
Адрес: пр. Добролюбова, 7/2
Ray16
Затейливая еда в нарядных интерьерах от Ксении Смирновой на улице Восстания, это второе место ресторатора Александра Первака. Десерты выложены в витрине и занимают добрую треть меню: лимонный чизкейк с меренгой, шу с фисташковым кремом, морковный кекс.
|Ray16
Адрес: ул. Восстания, 16
Avgvst
Екатеринбургский бренд авторства Натальи Брянцевой высадился на Рубинштейна с беспроигрышным сочетанием: драгоценности и кофе. В трех залах желтые не только стены, а еще бархатный стол с хрустальной подвеской-маятником от Алены Долецкой, кружки сысертского фарфора и лимонная тарталетка от кофейни «Папа Карло».
|Avgvst
Адрес: ул. Рубинштейна, 16
Algorithm
Оголенные провода по штукатурке, кирпичные своды и ненавязчивое обслуживание — в кофейне на Казанской есть все необходимое для того, чтобы сидеть здесь часами с чашкой матча-латте в обнимку. Шагают в ногу со временем, три варианта завтрака — французский с круассаном, английский с беконом и глазуньей и фирменный «Алгоритм» включают бокал б/а вина.
|Algorithm
Адрес: Казанская ул., 26/27
Bomu
Bomu по-японски «бомба»; «Бомбу» на улице Ломоносова владелец Артем Васильев позиционирует как трушную японскую еду на каждый день. За внятную порцию рамена со свининой и маринованным яйцом просят 330 рублей, за рисовый сэндвич с лососем — 220, за гедза с эдамаме — 280; на запивку российский крафт и японское пиво в стекле.
|Bomu
Адрес: ул. Ломоносова, 26
«Taste It Пицца & Паста»
Итальянская демократия на Суворовском с гибридным обслуживанием; заказ на сайте делаешь сам, еду приносит официант. Пицца из дровяной печи 25 см в окружности — от 240 рублей, рукодельная паста от 190, цезарь с курицей 180; местная достопримечательность — лимончелло собственного приготовления.
|«Taste it Пицца & Паста»
Адрес: Суворовский пр., 3/5
F11 SKY BAR & RESTAURANT
Московский предприниматель Ованес Погосян впервые в Петербурге с довольно амбициозным проектом. Ресторан с панорамным видом на Фонтанку и Троицкий собор открылся на 18-м этаже гостиницы Азимут. Концепция построена вокруг картины, которую написали Андрей Верещагин и Дмитрий Гаев-Орлов. На ней изображены 11 лидеров стран и Фантомас.
|F11 SKY BAR & RESTAURANT
Адрес: Лермонтовский проспект, 43/1
Композитор
Новый бар на улице Белинского с авторской миксологической лабораторией. Основатель и шеф-бармен проекта — Владимир Хрусталёв, лучший бармен Санкт-Петербурга 2017 по версии «Собака.ru». Коктейли в Композиторе складываются из непростого алкоголя и натуральных ингредиентов: какао-бобов, артишоков или аперитива из цветков горечавки.
|Композитор
Адрес: ул. Белинского, 8
Текст: Анна Коварская
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