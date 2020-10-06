10 главные ресторанных открытий сентября в Петербурге

Algorithm

Оголенные провода по штукатурке, кирпичные своды и ненавязчивое обслуживание — в кофейне на Казанской есть все необходимое для того, чтобы сидеть здесь часами с чашкой матча-латте в обнимку. Шагают в ногу со временем, три варианта завтрака — французский с круассаном, английский с беконом и глазуньей и фирменный «Алгоритм» включают бокал б/а вина.