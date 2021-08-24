Азиатский минимализм, бранчи и кофе: на Петроградской стороне открылось кафе Colors

Всю выпечку делают сами! В меню есть банановый хлеб со сливочной прослойкой, лимонный кекс с черной смородиной и печенье. Сюда стоит приходить на поздний завтрак (есть скрэмбл-конструктор) или бранч, брать шакшуку, стейк-тост с яйцом пашот, панкейки с имбирной карамелью или зеленый салат с авокадо и яблоком.

Помимо спешелти-кофе гостям предлагают выбор из других холодных и горячих напитков: гранатовый кофе-тоник, маття-тоник с дыней, малиновый лунго или банановый какао с цейлонской корицей.