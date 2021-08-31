Итальянская столовая Арслана Бердиева (Birch), морепродукты от Димы Блинова и еще 8 заведений Петербурга, открывшихся в августе

Бельгийский паб в новом гастрономическом кластере «Андреевский двор» на Васильевском острове. Пропаганда бунтарства фламандской кухни происходит через бельгийскую классику с акцентом на корнеплодах, фудпейринг с бельгийскими пивом вроде элей, пилзов и ламбиков (одно из них сварено по рецепту 1679 года!). В меню можно найти тако с рапаном, оленину с гратеном из корнеплодов и мидии в соусе из горгонзолы и картофеля.

Большой пр. В.О. 18 А

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