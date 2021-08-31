Итальянская столовая Арслана Бердиева (Birch), морепродукты от Димы Блинова и еще 8 заведений Петербурга, открывшихся в августе

Ремесленный хлеб, за которым выстраиваются очереди, итальянская столовая Арслана Бердиева (Birch) и морепродукты от Димы Блинова. Редакция «Собака.ru» собрала самые важные ресторанные открытия августа!
Второй самостоятельный проект одного из лучших шефов страны Арслана Бердиева демонстрирует фулбукинг с первых дней открытия. Команда оставила возможность сесть за паста-стол в порядке живой очереди — внутри даже есть специальные места для ожидания, где можно начать вечер с антипасти. Меню в небольшой светлой итальянской остерии компактное: розовые биголи и трюфельные тальятелле соседствуют с пирогом с фуа-гра и гаспачо из зеленых томатов.
|Греческий пр., 29
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Как же Петербургу не хватало этого бара! Команда «Полутора комнат» в нетусовочной части ул. Ломоносова открывает устрицы из Франции, Новой Зеландии и Ирландии, готовит ферментированные соусы к ним и составляет коктейльную энциклопедию из сухих (и крепких!) мартини — с алоэ и раисильей, хинным аперитивом и грюнером, голубичной водкой и апельсином. Советуем попробовать все — есть опция взять образец за 200 руб.
|ул. Ломоносова, 3
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Ресторан-коллаборация Дмитрия Блинова (Duoband) c Тимуром Дмитриевым и Михаилом Соколовым (Italy&co) в деловом квартале «Невская Ратуша». Кухню Блинова узнаете по насыщенным и ярким соусам в сопровождении рыбы и морепродуктов — здесь в почете сифуд. Монументальный бар в глубоком рубиновом цвете со свисающей кисеей, мрамором и лакированным деревом принимает без брони — берите любой мартини-твист или фирменный El Casino в бокале-птичке.
|Новгородская ул., 20а
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«Ленторг»
Команда Subzero открыла ресторан-бар с винтажными стульями и старинным комодом, редким алкоголем вроде эстонского вина и черного джина, а также коктейлями от Bar 812. Главный на кухне — Илья Бурнасов (Pizza Point, Pio Nero, Italy&co) — включил в меню целый раздел, посвященный стритфуду (тако, криспи фиш, хот-доги), а на горячее — лосось, овощи на хоспере, говяжья щека с зеленой гречей и птитим с вонголе.
|Б. Зеленина ул., 19
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На Василеостровском рынке работает лавка с итальянскими «салюми» — деликатесными колбасами и копченостями. Помимо мясных досок предлагают панини разного калибра, римские пиццы, антипасти и неплохой выбор вина (по бокалам только три позиции).
|Большой пр. В.О., 16
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Если прогуливаясь по кварталу писателей в утро выходного дня вы увидели очередь, будьте уверены, она образовалась в ожидании завтрака от создателей Ronny и Gills. Ремесленный хлеб, всю выпечку, украшающие витрины, и кофе от суперстар Иры Шариповой можно взять с собой, минуя толпу!
|ул. Маяковского, 23
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Bruxx
Бельгийский паб в новом гастрономическом кластере «Андреевский двор» на Васильевском острове. Пропаганда бунтарства фламандской кухни происходит через бельгийскую классику с акцентом на корнеплодах, фудпейринг с бельгийскими пивом вроде элей, пилзов и ламбиков (одно из них сварено по рецепту 1679 года!). В меню можно найти тако с рапаном, оленину с гратеном из корнеплодов и мидии в соусе из горгонзолы и картофеля.
|Большой пр. В.О. 18 А
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На Петроградской стороне появилась еще одна отличная кофейня со спешелти-зернами, холодными напитками вроде гранатового кофе-тоника или молочного улуна с кокосовой водой и дыней и поздними завтраками. Colors отличается инстаграмным интерьером в стиле азиатского минимализма с яркими цветовыми пятнами и мебелью необычной формы. Вся выпечка — своя!
|Малый пр. П.С., 59
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1703
На корабле «Летучий Голландец» пополнение! Ресторан петербургской кухни располагается на верхней палубе с открытой террасой и захватывающим видом на основные доминанты города. Бренд-шефом выступает француз Давид Эйро и вместе с историками и экспертами создает меню из шуваловской ухи, пирожков и профитролей, а также михайловской котлеты — именно так изначально называлась котлета по-киевски.
|Мытнинская наб., 6
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Mer Kaffe
Bolshecoffee Roasters на наших глазах превращается в империю, открывая 7-ую точку. В Андреевском рынке появилось Mer Kaffe с традиционно образцовой кофейной картой, винным баром (скоро) и ранними завтраками, вылетающими с открытой кухни. Берем домашний хлеб, сытный боул и омлет и отправляем на небольшую зеленую террасу пока тепло!
|Большой пр. В.О., 18
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