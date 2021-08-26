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На Социалистической ул. появился фудхолл с израильской, итальянской, азиатской и грузинской едой

В апарт-отеле YES Marata на Социалистической ул., 21, открылось общественное пространство с зоной лобби со столом для пинг-понга, баром, большим летним двором на 280 посадочных мест и фудхоллом (на 150) с десятком резидентов, которые готовят израильскую, итальянскую, азиатскую и грузинскую еду.

Представленные резиденты:

  • спешлти-кофейня Pa-pa-pa Power с десертами от «Забыли сахар»;
  • магазин готовой еды All Ready с акцентом на безглютеновые и низкокалорийные продукты;
  • израильская кухня Easy Hummus;
  • Bona Capona Daily с итальянской кухней;
  • грузинский проект MZE Daily;
  • комфорт-фуд Yes, Honey! — проект сооснователя Subzero Евгения Лакоткина. Подают горячие сэндвичи с раклетом, 10 видов завтраков и коктейли;
  • за азиатское направление отвечают корнеры Bao Mochi и Yuva, также есть SPOT poke&bowls с почти дюжиной салатов и поке.

В сентябре здесь откроются бар Horovod от команды винных ресторанов Merula, корнер Bratski с балканской кухней от создателя проектов «Гужва» и Serbish.

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