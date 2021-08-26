На Социалистической ул. появился фудхолл с израильской, итальянской, азиатской и грузинской едой

В апарт-отеле YES Marata на Социалистической ул., 21, открылось общественное пространство с зоной лобби со столом для пинг-понга, баром, большим летним двором на 280 посадочных мест и фудхоллом (на 150) с десятком резидентов, которые готовят израильскую, итальянскую, азиатскую и грузинскую еду.