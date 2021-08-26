На Социалистической ул. появился фудхолл с израильской, итальянской, азиатской и грузинской едой

В апарт-отеле YES Marata на Социалистической ул., 21, открылось общественное пространство с зоной лобби со столом для пинг-понга, баром, большим летним двором на 280 посадочных мест и фудхоллом (на 150) с десятком резидентов, которые готовят израильскую, итальянскую, азиатскую и грузинскую еду.
Представленные резиденты:
- спешлти-кофейня Pa-pa-pa Power с десертами от «Забыли сахар»;
- магазин готовой еды All Ready с акцентом на безглютеновые и низкокалорийные продукты;
- израильская кухня Easy Hummus;
- Bona Capona Daily с итальянской кухней;
- грузинский проект MZE Daily;
- комфорт-фуд Yes, Honey! — проект сооснователя Subzero Евгения Лакоткина. Подают горячие сэндвичи с раклетом, 10 видов завтраков и коктейли;
- за азиатское направление отвечают корнеры Bao Mochi и Yuva, также есть SPOT poke&bowls с почти дюжиной салатов и поке.
В сентябре здесь откроются бар Horovod от команды винных ресторанов Merula, корнер Bratski с балканской кухней от создателя проектов «Гужва» и Serbish.
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